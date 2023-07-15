溫網｜禾祖素娃女單決賽爆冷擊敗查比雅　成溫網職業賽年代首非種子冠軍 (23:26)

世界排名42位的禾祖素娃今屆溫網一路過關斬將，並先後在8強及4強擊退4號種子的美籍名將彭古拉及烏克蘭籍好手絲慧杜蓮娜，是這名24歲球手繼2019年的法國公開賽奪亞後，生涯第2次殺入大滿貫決賽。

禾祖素娃今仗面對力爭打破宿命的28歲突尼斯籍名將查比雅，兩盤均克服初段落後的形勢，最終直落贏兩盤6：4擊敗查比雅，奪得個人首座大滿貫錦標，亦寫下溫網踏入職業賽年代後，首名以非種子身分封后的球手。她賽後高呼「網球是瘋狂的！」，又透露與丈夫剛好明天迎來結婚周年，將會把酒共歡。

至於未能為非洲球手打破宿命的查比雅，賽後直言非常失落，但表明自己不會放棄，希望未來捲土重來，再接再厲。

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