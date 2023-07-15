轉會｜阿仙奴官宣由韋斯咸簽入英國腳賴斯　1.05億鎊破隊史轉會費紀錄 (20:30)

阿仙奴今晚特別在官方YouTube頻道開直播，顯示阿迪達於會議室內向全隊球員宣布賴斯加盟，這名新兵亦已穿上「兵工廠」的訓練衫現身，分享加盟感受。他承認對韋斯咸有深厚感情，離開決定不易，但提及阿迪達是他來投主因之一，「我相信阿迪達及他正打造的球隊，我很期待阿仙奴的未來。我知道他會充分發揮我的作用，帶領我邁向下個水平的教練。我亦希望協助阿仙奴重返高峰」。他亦繼夏維斯及祖利安添巴後，成為今夏第3名新「廠兵」。阿迪達認為，賴斯在英超多年展示出高水平表現，且年僅24歲已有承擔責任和做隊長的能力，能在阿仙奴取得成功。

賴斯效力韋斯咸9年，2014年加入青訓，之後在一隊7季共上陣245場，上季任隊長高舉歐洲協會聯賽獎盃。他在韋斯咸官網發布過千字的公開信，詳細道出由加入青訓到升上一隊，以及首在英超上陣的心路歷程，感謝球會上下關照及感恩離開前能以隊長身分捧盃作結，「我永遠視韋斯咸為家」。據報「鎚仔幫」將求購阿積士防中艾臣奧馬艾華利斯以填補空缺。

另外，前曼城左閘班捷文文迪獲撤銷一項強姦及一項強姦未遂罪名，連同今年初審訊，其8項控罪均被撤銷，結束約兩年官司。這名28歲法籍守將今夏約滿回復自由身，其律師稱他將爭取重返頂級聯賽落班。

其他報道：羽毛球｜「世一」安賽龍公開炮轟世界羽聯拖欠獎金 斥「別說你們最重視球員福利」

其他報道：溫網｜佐高域連續5屆殺入男單決賽 明鬥「世一」艾卡拉斯爭24「貫」

其他報道：單車｜李慧詩考教練牌遇阻滯 透露「五成機率」以港隊教練身分征杭州亞運

其他報道：港超︱冠忠南區新帥楊正光盼改變球隊風格更進取 將帥目標劍指聯賽三甲