籃球｜東方備戰銀牌賽　新帥巴拿莫域冀注入獨有籃球哲學　領軍贏盡錦標 (22:20)

巴拿莫域在2018至21年執教南華，以全勝姿態贏得2019年香港男子高級組籃球聯賽及甲一聯賽總冠軍，隨後因疫情離港。今次接掌東方帥印，巴拿莫域直言到香港感覺像回家，到埗後一星期很滿意球員的表現，並指「東方目標是贏盡全部錦標」。

不過，銀牌將於下周三開鑼，東方將於首戰對漢友。巴拿莫域直言，爭標路上的最大敵人為時間，「籃球不會有魔法，不會一、兩日改變所有事。我們正建立體系和化學作用，找到大家的定位，要逐步慢慢來」。

巴拿莫域要求團隊大於個人，亦盼為東方注入其籃球哲學，「我想加強球員個人技術，個人變強了團隊才會變強，當然還有強硬防守，希望所有人知道在不同情况該做甚麼」。

新人事新作風，東方隊長陳兆榮亦稱在巴拿莫域麾下，亦有新的體驗，「舊教練主張給一個空間我們發揮，但新帥Mensur面對同樣的情况，他更主張預先想好解決方法，要我們跟着做 。有好多戰術要記，大家都在努力學習」。

雖然巴拿莫域只執教東方約一星期，但球隊晨操晚練，見面次數頻密，陳兆榮笑言感覺像已過了一個月，「他上星期才正式入隊，但訓練轉了早晚都有，見面次數等於以往的三、四星期 ，感覺像過了一個月」。

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