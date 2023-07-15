滑板｜港將李嘉龍跳躍花式賽封王　陸俊彥奪季 (21:40)

這次滑板跳躍花式比賽吸引約20名本地滑板好手參加，參賽者需登上跳台一躍跨越1.2米空隙，並使出花式，評判會依照花式難度評分。比賽一度因天雨關係延遲約半小時，但最終順利完成。

奪冠的李嘉龍透露，他將伙拍陸俊彥、于朗以及呂伊婷出戰9月的杭州亞運，而他亦將先赴長沙備戰，「我將會前往備戰一周，希望能在亞運發揮出自己應有的水平，不發生失誤。至於名次方面則不會想太多，始終有很多很強的對手，能盡全力就可以」。

而被冠以「香港滑板一哥」的陸俊彥今奪季，他計劃8月前往美國訓練備戰亞運，「我從台灣集訓回來，8月會前往美國訓練。如果時間許可，我會在9月赴瑞士參加奧運計分賽，寓賽於操，尋找比賽的感覺」。「俊仔」又稱喜歡今天比賽的環境，加上在鬧市作賽，有助向市民推廣滑板運動。

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