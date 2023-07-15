羽毛球｜「世一」安賽龍公開炮轟世界羽聯拖欠獎金　斥「別說你們最重視球員福利」 (19:30)

安賽龍於5月中蘇迪曼盃因傷退賽，並因此棄戰6月初的新加坡公開賽，待6月中的印尼公開賽復出並奪冠。安賽龍日前在社交網公開BWF寄給丹麥羽協的信件，表示因為他沒有現身新加坡公開賽而被罰款5000美元（約3.9萬港元），他解釋當時正就傷患進行復健，若加上機票和住宿花費近5000美元，如果到新加坡參賽，勢必影響印尼賽的狀態。

安賽龍同時指控BWF「拖糧」，至今仍未收到印尼賽的冠軍獎金。按照規定，BWF未能在3周內發放獎金，須多付每周0.25%的利息，安賽龍說：「諷刺的是，至今仍未收到印尼賽的獎金，這筆獎金理應早已在球員的戶口。」

按BWF規定，單打世界排名頭15、雙打頭10的球員，必須參與750等級的賽事，新加坡賽是其中之一。因此安賽龍臨時退賽，亦沒參加媒體日才被罰款。對於安賽龍的指控，BWF強調「球員的福利對BWF至關重要」，但澄清安賽龍的聲明中某些部分並不准確且斷章取義，對此感到不滿，會再和他及相關協會進行討論。

安賽龍昨於社交網跟BWF隔空交火，要求對方解釋自己「錯在哪裏」。他說：「首先，要球員受傷都自費前往比賽地，這樣公平嗎？我不只說我自己，對其他球員來說，預算有限，就算沒有參賽亦須承擔前往比賽地的交通費用，這對他們的財政預算是一大影響。別告訴我，你們最重視球員福利。如果是這樣的話，你們應該承擔那些需要前來參與推廣活動的球員的機票，以及至少一至兩天的酒店費用。」

安賽龍又要求BWF對拖欠獎金一事作出解釋，甚至貼出BWF的年度報告，指對方有足夠資金，確保球員按時獲得獎金，「我明白海外轉賬需時，但這不能解釋過去幾年拖欠獎金的情况。主辦方有時會拖數，這不是球員的問題」。

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