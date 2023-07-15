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單車｜李慧詩考教練牌遇阻滯　透露「五成機率」以港隊教練身分征杭州亞運 (17:09)

港協暨奧委會今午（15日）假奧海城二期舉行夏日城市運動嘉年華，多名運動員獲邀出席，早前宣布退役的「女車神」李慧詩也是其中之一。她在活動後分享近况，坦言考取教練牌照遇上阻滯，以港隊教練身分參與杭州亞運機率只得五成。

李慧詩在上屆雅加達亞運贏得2金1銀，惟這名「女車神」在東京奧運後淡出港隊，上月正式宣布退役。她在台上與一班將於9月出戰杭州亞運的港將分享減壓方法時，表示「現時沒有工作，也會感到壓力」。她曾表示希望轉任港隊短途組教練，協助楊礎搖等師妹，但今日接受傳媒訪問時坦承考取教練牌照遇上阻滯，「要考牌就要先報讀教練班和實習，但我不太想報這個基礎班，因為主要是教導學生和學校，跟我本身做的事不一樣」。

李慧詩表示本身沒有跟香港體育學院簽約，故沒有特別在某個時間內要做到甚麼，以教練身分參加杭州亞運的機會只是五成，「我暫時沒一個跟亞運相關的確實角色，我猜不一定要有個角色」。不過，李慧詩談起港隊短途組時，直言男女皆有機會爭取好成績，「他們會有自己的目標，由他們萬馬奔馳，不要有太大壓力。凱林賽可借助外力，男女隊都有機會」。

李慧詩又計劃休假一年，趁機遊覽世界，「我想去古羅馬、西域，以及南北極，一些未去過的地方。後運動員生活步伐都沒有變慢，因為一有時間我就會做不同的事，如果加入單車隊做教練，能做到不同事情的機會少很多」。

另外，體操隊的石偉雄和吳翹充亦有分享近况，後者早前在亞洲賽的男子吊環摘銅，他認為有更大信心出戰杭州亞運。至於霹靂舞港將曾子驊（BBoy Think）早前到亞運場地出戰亞洲賽，他表示發揮一般，盼在杭州亞運前改善技術，衝擊前16位置。

由港協暨奧委會、奧夢成真及奧苗計劃呈獻的 夏日城市運動嘉年華，在本月13日至 16日假奧海城二期舉行，是次活動旨在啟發學童對運動的興趣，藉此向社區宣揚奧林匹克精神及推廣體育知識，為城市注入活力。

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