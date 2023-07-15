港超︱冠忠南區新帥楊正光盼改變球隊風格更進取　將帥目標劍指聯賽三甲 (13:34)

南區上季首奪賽馬會菁英盃，在港超第5名，這支區隊23人大軍有8名新兵，包括深水埗守將黎格爾、港會翼鋒李小恆、晉峰翼鋒羅拔奧度、曾獲選港超最佳11人的前天水圍飛馬後衛古安奴、從傑志借用的趙聡悟，以及3名小將馬文政、陳潤潼和顏翱天。上季主教練鄭兆聰轉任技術總監後，由楊正光接掌帥印。離隊7名球員包括轉投理文的杜度、前鋒慕沙、兩名港將劉學銘及簡嘉亨，以及掛靴的門將謝德謙等。

47歲前港將楊正光去年初出任傑志足球學院資深青訓教練，今次繼在香港飛馬及富力R&F等隊後，相隔3年再任港超球隊主教練。他認為南區是有潛力和競爭的球隊，有信心較過去執教更好，踢出「漂亮足球」，「球隊上季有冠軍， 接手壓力是有，但要踢出風格。南區以往是防守反擊很有效率的球隊，今季希望踢得進取點，尤其用球方面，加強小組配合及高位壓逼，成為能夠用球組織及令對手困難的球隊。當然改變需時及要透過更多練習或比賽，我覺得所有球員至少都信賴這方向」。

楊正光稱組軍基本完成，陣容在前中後都加入年輕球員，期望加強活力和後備兵源，又稱此前任青年軍教練的經驗給他有一定啟發，期望借此幫助小將，並期望有港超經驗的古安奴能取代杜度的位置，「他是左腳中堅兼用球能力強，對球隊後場組織很大幫助」。他透露下月初將到中國梅州集訓一周。

隊長佐佐木周稱雖上季贏得菁英盃，但承認對聯賽只得第5感失望，新季想努力爭聯賽三甲及更多盃賽錦標，從而取得下屆亞洲賽席位。

南區陣中有鞠盈智、艾華及翟廷峯，過去在飛馬或南華曾與楊正光共事，當中港足中場鞠盈智稱了解光sir風格，合作不成問題，「上季主教練Ricky（鄭兆聰）保守點，今季做好防守之餘，看能否控制比賽節奏。開操兩周已感受到光哥的訓練強度很高，雖然辛苦但相信對球隊有幫助」。

18歲港將趙聡悟首次離開傑志，他透露還有另兩隊港超招手，考慮球隊風格和環境等而選擇借到南區，期望把握機會爭取更多比賽時間展示能力，從而將來回到傑志期望可踢得更自信。

南區新任主席黃焯添說，球隊今季班費約800萬元，繼續量入為出，在有限資源找最好球員，期望能像上季取得一個盃賽錦標，聯賽續爭3至5名，又稱球隊已準備好亞洲賽牌照，若有亞洲賽席位時一定有興趣參與。他又稱前任主席陳文俊在球隊將改任榮譽主席，會繼續參與球隊工作。

冠忠南區2023/24年球員名單

門將：1 蔡子濤、25伍瑋謙、31顏翱天*

後衛：4 川瀬浩太、5 古安奴*、6基斯、12 杜馬思、16翟廷峯、22陳潤潼*、26陳凱柏

中場：8李嘉耀、11佐佐木周、15黎格爾*、17 李小恆*、19趙聡悟*、21馬文政*、23容昊、24鞠盈智、28陳傲軒

前鋒：7史提芬彭利拿、18艾華、20游卓峰、47羅拔奧度*

*新加盟

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