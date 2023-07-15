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溫網｜佐高域連續5屆殺入男單決賽　明鬥「世一」艾卡拉斯爭24「貫」 (17:53)

力爭職業生涯第24座大滿貫的世界網壇二哥佐高域，昨晚（14日）於溫布頓網球錦標賽男單4強，以直落3盤輕取意籍新星史拿，連續5屆躋身此項賽事決賽之餘，亦是他歷來第35次殺入大滿貫決賽，這名已年屆36歲的塞爾維亞籍名將，明晚將與年僅20歲的世界一哥卡路士艾卡拉斯交手，上演「世代之爭」。佐高域賽後表明自己仍為冠軍感飢渴，而艾卡拉斯則誓言擊敗身為傳奇的對方，在溫網首度揚威。

衛冕的佐高域昨於溫網4強面對後起之秀史拿，雙方去屆曾於8強碰頭，最終佐高域在先輸兩盤下，激戰5盤反勝晉級。不過，今次這名36歲名將氣勢如虹，在首盤次局便打破對方發球局，並順利以6：3拿下首盤；次盤佐高域再於第3局把握機會破發，再贏一盤6：4；第3盤雙方均力保發球局，一路戰至6：6須打決勝局，最終隨着史拿連番無壓力失誤下，佐高域贏細分7：4，直落3盤取勝，連續5屆殺入溫網男單決賽，力爭五連霸兼贏得第24「貫」。

至於「世一」卡路士艾卡拉斯今晨則在另一場男單4強輕鬆以直落3盤6：3輕取3號種子的俄籍名將丹尼麥維迪夫，生涯首闖溫網決賽，明晚將決戰佐高域，上演「世代之爭」。

賽後佐高域明言不會留手，「這是他的第一次溫網決賽，而且年紀輕輕，肯定倍感動力，充滿飢渴感。不過，今時今日的我都一樣充滿飢渴感，在展開球季的一刻起，我的目標就是贏下四大滿貫，這種鬥志在我決定掛拍前都不會變」。至於艾卡拉斯則誓言擊敗對方，「佐高域已是網壇傳奇，但我相信自己有力擊敗對方，因要成為世上最佳球手，就必須擊敗像他這樣的對手」。

女雙4強方面，中華台北隊名將謝淑薇伙拍捷克籍的史特高娃，以兩盤6：4、6：1擊敗捷克籍的寶絲高娃及西班牙籍的蘇列比絲托莫。而張帥與杜莉凱的「中美組合」，則直落兩盤1：6不敵澳洲的絲唐亨達及比利時的梅頓絲。

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