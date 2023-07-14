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乒乓︱女乒三小花盛裝出席馬會頒獎禮　杜凱琹期待大學生身分迎世大運　備戰4項密集賽程 (22:26)

香港賽馬會冠軍人馬獎頒獎典禮今晚（14日）在尖沙咀瑰麗酒店舉行，6名香港運動員獲邀盛裝出席，當中將出戰成都世大運的乒乓港將杜凱琹和蘇慧音，均倍感期待以大學生身分參賽。越野跑名將黃浩聰則透露正積極備戰9月初舉行的TDG巨人之旅越野賽。

今年度馬會冠軍人馬頒獎禮共頒發13個馬壇至高榮譽獎項，包括「香港馬王」及「最受歡迎騎師」等，並邀請到多名體壇健將見證，包括東京奧運乒乓女團銅牌成員杜凱琹、李皓晴及蘇慧音、港乓教練李靜、花劍大師兄張小倫、游泳星將譚凱琳及越野跑名將黃浩聰。

杜凱琹及蘇慧音將於月底出戰成都世大運，前者身兼單打、雙打、混雙和團體4個項目，後者亦會參與混雙外其餘3項。面對頻密賽程，杜凱琹稱已十分習慣，「作為多年職業球手已習慣兼項，也大概知道賽程會比較密集。這兩星期會加強體能訓練，最緊要是調整好心態」。蘇慧音將伙拍杜凱琹出戰女雙，她稱會努力做好每一項，視團體賽為優先，「無論什麽比賽我都是放團體賽在第一位，因為我覺得這是最有價值的項目，亦好享受同隊友一起奮鬥的過程」。

至於擁有13年越野跑經歷的黃浩聰透露，他月初參加了西班牙Val d'Aran by UTMB越野賽，可惜賽事中途因天氣惡劣取消，之後他轉戰EXP 32公里賽事，以3小時23分11秒成績獲得第10名，「做運動員這麽多年，追求成績不是唯一。重新參賽時我已經放低爭勝態度。好開心大會能給機會再度參賽，讓我看完未看的路，令這一個半月旅程更完美」。他透露將於9月挑戰職業生涯最長距離的TDG巨人之旅越野賽。

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相關字詞﹕體育 乒乓 杜凱琹 李皓晴 蘇慧音 李靜 張小倫 譚凱琳 越野跑 黃浩聰

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