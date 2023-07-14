英超︱迪利阿里剖白坎坷童年　最近接受治療戒安眠藥成癮　愛華頓熱刺發文支持 (19:46)

現年27歲的迪利阿里初出道在熱刺被視為天之驕子，年僅19歲已為英格蘭隊上陣，但近年事業陷低谷，近兩季效力愛華頓但上陣寥寥，上季外借到土超比錫達斯亦表現未見起色。他最近參與名宿加利尼維利主持的節目盡訴心中情，提及童年不堪回首往事，包括6歲被「酒鬼」生母的朋友性侵、7歲開始吸煙、8歲曾販毒，11歲被鄰居吊在橋上，直到12歲被另一家庭收養，才開始改變人生。說到這時阿里不禁流淚，身旁的加利仔亦歎息及拍其大腿安慰。

此外，阿里又透露在熱刺成名後，24歲時因被前帥摩連奴突然被貶後備，以及各界批評他表現懶惰，承認當年一度想過掛靴，後來更依賴食安眠藥和酗酒面對低潮，「我不怪責摩連奴，他亦曾為說我懶惰而向我道歉，因為他親眼看到我真正的訓練表現」。他又透露早前到康復中心治療6周，希望戒除藥物及酒精成癮的惡性循環，3周前才出院，「當我從土耳其回來時，我發現自己心理狀態很糟糕，最後決定去了康復中心接受心理治療。我認為現在是合適時候將自己的事說出來」。他提及治療後更對酗酒的生母感同身受，「我去康復中心後令我更了解她情况，現在我不會怪她」。

迪利阿里的真情剖白震撼英國球壇，其現效力的愛華頓表示，球會上下都會全力支持及尊重他，讚揚他講述遭遇的勇氣。前球會熱刺及曾共事的現任車路士領隊普捷天奴，亦在社交網發文鼓勵支持。熱刺兩大球星哈利卡尼及孫興慜也在網上稱，對這名前隊友分享自身經歷來嘗試幫助同路人而感到驕傲。

其他報道：足球｜曼聯名宿艾雲校訪黃大仙小學 鼓勵體育與教育並行 獲選教師下月赴曼市交流