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排球｜中國女排3：1挫巴西　世排聯總決賽4強碰頭號種子波蘭　土耳其鬥美國爭入決賽 (19:53)

中國隊今晨（14日）在美國舉行的FIVB世界女排聯賽總決賽8強戰，以局數3：1打敗過去3屆亞軍巴西隊，相隔4年再度晉身4強，並超越過去兩屆成績，將於下周日凌晨與頭號種子波蘭隊爭入決賽。同日土耳其隊以3：0輕取意大利隊，準決賽對手是佔主場之利的美國隊。

中國女排以第5名出線總決賽的最後8強，今晨面對第4名晉級的「森巴兵」，先贏兩局25：21、25：20，但第3局以20：25告負，兩軍在第4局戰情緊湊，一度以22：22平手，惟「女長城」藉隊長袁心玥攔網接連得分，終助球隊以25：23險勝，躋身4強，較之前兩屆先後以第5和6名衝線為高。

中國隊主教練蔡斌賽後稱讚球隊表現「非常好」外，又稱這支年輕隊伍變得「更加成熟」，但亦指隊員在第3局注意力不夠集中，未能貫徹比賽策略，但終仍憑團隊力量「一分一分去拿」，而主攻手李盈瑩拿下全隊最高的16分。中國隊的4強對手是以局數3：1淘汰德國的波蘭隊。同日土耳其隊在另一場8強賽，以直落3局的25：20、25：15、25：18擊敗上屆盟主意大利隊，將惡鬥以局數3：1淘汰日本的次號種子美國隊。

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