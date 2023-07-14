溫網｜查比雅反勝莎芭倫卡連續兩屆入決賽　明決戰禾祖素娃亟欲為非洲爭光 (19:21)

28歲的查比雅首盤先輸6：7（5：7），次盤一度落後2：4瀕臨出局，但及時抖擻精神連贏4局，以6：4扳平，並把握莎芭倫卡在第3盤表現患得患失，乘勝追擊勝出6：3，鎖定決賽席位，將與淘汰烏克蘭籍選手絲慧杜蓮娜的禾祖素娃爭標，而莎芭倫卡則錯過了趕過波蘭籍好手施維雅達，成為「世一」的機會。

今次是查比雅繼去年溫網和美國公開賽後，第3次打入大滿貫決賽，而她在之前兩場決賽分別不敵已退役的澳洲籍名宿巴迪及一姐施維雅達。查比雅說：「我已從過去兩屆大滿貫決賽功虧一簣中學到不少，或者第3次可以成功。我現在只想奪標，為了它將準備付出100%。希望我不單能為突尼斯創造歷史，也為整個非洲爭光。」而突尼斯體育部長達克殊（Kamal Daqish）則鼓勵道：「安絲（查比雅）達到了所要求的目標，並且更強大、專注和自律，把握對手情緒緊張取勝。這是真主的旨意，她會贏得冠軍。」

查比雅續指，過去4圈先後淘汰大滿貫前冠軍安祖絲古、姬維杜娃、雷芭堅娜及莎芭倫卡，「這令我更自信，將有利在決賽發揮」。惟她今年兩遇禾祖素娃均敗，她說：「禾祖素娃亦曾獲法網亞軍，我倆都為首奪大滿貫感飢渴。」世界排名第42的禾祖素娃，則為自己破天荒以非種子球手身分打入溫網決賽而感恩，這名24歲的東京奧運銀牌得主，近年曾因手腕手術而避戰約半年，「這實在很困難，且草地賽亦非我擅長，這刻對我而言是瘋狂的」。

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