明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

高球｜港將劉弦韓紫琳世青賽女團奪冠　高爾夫球獲體院升格　2025年首晉精英A級項目 (17:25)

香港高爾夫球代表隊成員劉弦和韓紫琳，今（14日）在美國聖地亞哥舉行的IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽，以低於標準10桿的422桿，奪得15至18歲女子團體賽冠軍，同時於該組別的個人賽並列亞軍。中國香港高爾夫球協會宣布，港將近年的傑出表現已達到香港體育學院要求的水平，令高球於2025年將歷史性升格為體院「A級」精英體育項目。

劉弦和韓紫琳在這項頂級青少年賽事的傑出表現，加上許龍一和陳芷澄所創下的佳績，成為高球運動升格的契機。高協行政總裁賴以尊表示，按照體院的「精英資助」評核標準，香港高球運動已達在2025年被納入「A級」精英體育項目的要求，「高球運動獲升格為『A級』精英體育項目，將讓香港高球代表獲得更多訓練資助及運動員發展支援。然而除了上述支援，鍛鍊臨場實戰能力亦是培育國際級球手的關鍵。」

賴以尊續指，政府計劃在收回舊球場32公頃土地，將其開放為公園，進一步縮減高球資源，將大大影響高球運動的長遠發展，「舊球場更是香港唯一可以在雨季舉辦國際賽事的場地。高協希望政府能長遠解決訓練場地不足的問題，並促成更多國際級賽事落戶香港，讓本地年青球手汲取實戰經驗，為日後在國際球壇大放異彩奠定良好基礎。」

其他報道：足球｜曼聯名宿艾雲校訪黃大仙小學　鼓勵體育與教育並行　獲選教師下月赴曼市交流

其他報道：溫網︱禾祖素娃挫絲慧杜蓮娜率先入決賽　艾卡拉斯4強惡鬥麥維迪夫

其他報道：NBL︱香港金牛主場負合肥狂風三連敗　隊長孫偉博：輸在後期鬆懈

相關字詞﹕編輯推介 體育 高爾夫球 劉弦 韓紫琳 許龍一 陳芷澄 賴以尊

上 / 下一篇新聞