高球｜港將劉弦韓紫琳世青賽女團奪冠　高爾夫球獲體院升格　2025年首晉精英A級項目 (17:25)

劉弦和韓紫琳在這項頂級青少年賽事的傑出表現，加上許龍一和陳芷澄所創下的佳績，成為高球運動升格的契機。高協行政總裁賴以尊表示，按照體院的「精英資助」評核標準，香港高球運動已達在2025年被納入「A級」精英體育項目的要求，「高球運動獲升格為『A級』精英體育項目，將讓香港高球代表獲得更多訓練資助及運動員發展支援。然而除了上述支援，鍛鍊臨場實戰能力亦是培育國際級球手的關鍵。」

賴以尊續指，政府計劃在收回舊球場32公頃土地，將其開放為公園，進一步縮減高球資源，將大大影響高球運動的長遠發展，「舊球場更是香港唯一可以在雨季舉辦國際賽事的場地。高協希望政府能長遠解決訓練場地不足的問題，並促成更多國際級賽事落戶香港，讓本地年青球手汲取實戰經驗，為日後在國際球壇大放異彩奠定良好基礎。」

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