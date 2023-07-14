台灣足球︱領台女足備戰亞運　陳曉明：港台兩地足球環境大不同 (23:00)

陳曉明年初離任理文主帥後，今年5月接過「木蘭軍」教鞭，正率隊在韓國集訓，備戰9月底開幕的杭州亞運，以及10月底的巴黎奧運亞洲區外圍賽次圈。赴台逾兩個月，曉明sir接受本報訪問時稱，已體會港、台足球環境大不同，指出當地女足因亞洲排名較高、爭取佳績機會較大，重視程度比男足更高，「女足球員不少是半職業，部分更是全職，如經常入選代表隊更會獲薪。男足代表則沒有車馬費或長期入選費，成為全職球員更要球會支持」。

離港前兼教沙田女足的陳曉明透露，相比本港女將大多要奔波工作與足球之間，台灣給予女足更完善支援，如代表隊成員可獲政府機關批出公文或官方信件用作請假，以投入大軍訓練。不過，他稱即使台灣女足資源較充裕，本港的足球氣氛還是較熾熱，「始終足球在台灣未算流行，足球人口仍未夠。台灣木蘭聯賽只有6隊，香港女足卻可分甲、乙組聯賽」。

談及台灣足球水平，陳曉明稱其實當地球員在中學階段的訓練量已很高，並有不少着重體育的大學銜接，讓球員流失情况較少，又稱潛質其實跟香港球員相差無幾，「台灣球員若一開始決定踢波，就會專注點，這點不像香港」。不過，他亦道出台灣在教練層面較少接觸到現代化足球知識，「戰術相對上沒有像香港教練那麼立體，導致球員在聯賽踢出來的內容不好，有『明買明賣』感覺」。不過他亦說，雖然香港教練有較多戰術想法，但有時會不夠務實和忽略考慮細節。

在陳曉明之前，另一香港教頭郭嘉諾去年擔任台灣企業甲組聯賽冠軍臺南市FC（另稱南市台鋼）的特聘教練3個月，率隊出戰亞協盃分組賽對香港代表理文及東方。郭嘉諾的父親郭錦洪更是中華民國隊於1958年東京亞運奪金功臣之一。此外，目前效力港超冠軍傑志的24歲混血中堅周緣德，兒時曾定居台灣，於2015至18年間先後為皇家蔚藍及台程獅出戰台企甲聯賽。

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