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足球｜曼聯名宿艾雲校訪黃大仙小學　鼓勵體育與教育並行　獲選教師下月赴曼市交流　 (12:30)

曼聯1999年「三冠王」名宿艾雲日前訪港數天，當中校訪黃大仙一間小學，與師生互動「以球會友」。當中獲選為今屆「賽馬會學界足球發展計劃」的傑出教師，獲下月保送到曼徹斯特與曼聯團隊及當地教師交流。

現任曼聯大使艾雲時隔5年再臨香江，繼日前出席記者會為曼聯U16將於下月中來港友賽造勢，周三下午到訪參與今屆馬會學界足球發展計劃的聖博德天主教小學（蒲崗村道），重披「紅魔」球衣與該校及慈雲山天主教小學共逾30名足球小將切磋球技，亦是他自2016年後再在港參與相關計劃。這名57歲左閘接受本地傳媒訪問時稱，鼓勵體育與教育並行，「在這麼小年紀接觸到足球是很好的事，我十分明白教育的重要性，但我依然認為體育與教育同樣重要。草根足球就是一切，讓學生開心享受踢波就好」。

馬會與曼聯自2013年起合辦學界足球發展計劃，包括培訓參與教師成為足球教練。同場出席活動的慈雲山天主教小學教師譚加娸，同時效力大埔女子足球隊的她，獲選為今年第9屆傑出教師，下月保送到曼徹斯特交流，「我想了解英國的足球教學方式，希望將學到的知識教給香港學生」。

至於聖博德天主教小學小五生陳愷晉在活動獲選為全場最佳球員，獲艾雲贈送親筆簽名足球。本身也是「曼迷」的他稱，很興奮能跟紅魔名宿一起踢波，又透露代表過黃大仙區隊比賽，熱愛足球因爲「鍾意入波的成功感」。

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