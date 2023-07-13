NBL︱香港金牛主場負合肥狂風三連敗　隊長孫偉博：輸在後期鬆懈 (23:01)

金牛昨於主場負安徽文一，今「背靠背」迎戰開季4連敗的合肥，賽前更請來香港男子花劍隊「大師兄」張小倫擔任開球禮嘉賓。金牛隊長孫偉博甫開賽連得7分，梁兆華和甘普裏應外合，全隊首節射入5球三分，首節領先37：16。不過，合肥外援次節回勇共得29分，主隊憑孫巍一記壓哨三分，半場領先57：49。

兩隊在下半場拉鋸，金牛雖有復出的甘普全場攻入34分，仍難擋客軍在禁區雙鬼拍門，哈姆雷特狂轟42分，斯通亦有36分進帳，金牛終以17分之差落敗。金牛隊長孫偉博表示：「我們開局不錯，可惜後期有些鬆懈，往後我們肯定要重看比賽片段作出檢討。」

至於同日在約旦上演的國際籃協（FIBA）U16女籃亞洲盃乙級賽事，港隊在最後一場分組賽12人上陣皆有得分，終以109：19大炒馬爾代夫隊，在A組得2勝1負，排次名晉級4強，明撼B組首名爭入決賽。

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