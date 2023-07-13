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世大運｜黃卓寧負傷戰半馬　目標順利完賽　平常心面對無緣亞運 (19:27)

第31屆世界大學生夏季運動會將於本月28日於中國成都市展開，中國香港代表團將派出212人代表團，其中包括143名運動員分別出戰12個體育項目，田徑隊將派出最龐大的24人隊伍。中國香港大專體育協會今日（13日）假香港大學陸佑堂舉行授旗禮，長跑好手黃卓寧透露左小腿脛骨受傷，有待下周三的磁力共振報告確認傷勢，在世大運的女子半馬只以順利完賽為目標。她又表示3月首爾馬拉松的成績不獲香港田總承認，沒有效成績參加杭州亞運，盼完成世大運後重新出發。

香港新生代長跑好手黃卓寧在3月的首爾馬拉松中，以2小時43分19秒完成女子全馬賽事，她原本以此成績為杭州亞運的達標賽，惟韓國田總將這項賽事降級為本地賽，亦拒絕提供正式成績予香港田總。香港田總在5月22日通知黃卓寧，其首爾馬拉松的成績不獲承認，她為衝擊杭州亞運席位，只能倉卒決定參加7月2日的澳洲黃金海岸馬拉松，結果卻因傷退賽。

黃卓寧直言今年1至3月密集作賽，導致肌肉未能恢復，「我跑了兩場全馬，總共跑了9場比賽，負荷量也很大。我在黃金海岸原本計劃跑半馬，為世大運作準備，但在5月22日才知首爾馬拉松不計算為亞運成績，因此我馬上決定跑全馬，計劃趕不上變化也沒辦法」。她續指出，對於未能出戰亞運有感得而復失，「可能太心急，所以受傷了。我原本是左小腿脛骨前肌疼痛，但黃金海岸跑全馬覺得太痛，只跑6公里便要退賽，昨日照磁力共振看嚴重程度，最壞情况是壓力性骨折」。

面對傷患和失亞運席位，黃卓寧表示已經過了不開心的階段，也接受事實，所以只以平常心應對，「現在不是再想之前的事，而是要思考怎樣恢復快一點，我會計劃半年後的比賽再上最佳狀態，這不是短期的事」。 她又稱接下來計劃專注半馬，盼打好基礎，再衝擊2028年的奧運入場券。

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