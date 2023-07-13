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世大運︱港隊派143將出戰12項目　蘇慧音稱復出無壓力　吳諾弘冀賽前重拾狀態 (17:30)

第31屆世界大學生夏季運動會將於本月28日於中國成都市展開，中國香港代表團將派出歷來最多的212人代表團，其中包括143名運動員分別出戰12個體育項目，中國香港大專體育協會今日（13日）假香港大學陸佑堂舉行授旗禮，代表團團長麥美珠透露，屆時無綫電視將免費直播港隊賽事。

原定於2021年舉行的成都世大運，因疫情延期至今年上演，賽事於本月底28日揭幕，8月8日閉幕。大專體育協會宣布，香港代表團將派出143名運動員，出戰射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、武術、以及男、女子排球等12個項目。

在今屆代表團中，不乏曾出戰東京奧運的港將，當中劍擊隊更是精銳盡出，共派出20將參賽，其中男子花劍由「劍神」張家朗領銜，伙蔡俊彥、吳諾弘等參賽，女子重劍有佘繕妡等。香港劍擊隊正於西班牙訓練，準備本月22日在意大利展開的世界賽，因此張家朗等部分港將皆缺席授旗禮。吳諾弘透露自己在5月的上海花創大獎賽傷及右手，故此近兩個月不能參與恆常訓練，只能維持體能練習，期望於世大運前可重拾狀態，「我的右手韌帶撕裂，骨亦有撞傷，至今已休息兩個月，其間只簡單練體能。現在傷勢仍未100%痊癒，右手的手握力也只得左手的三分之一左右」。

吳諾弘續指，希望下星期恢復恆常訓練，與隊友全力衝擊世大運獎牌，「我們團隊默契好足夠，基本上每個月都會打比賽，所以默契應會比其他隊伍更好」。他又稱本學年入讀香港大學，認為可參加世大運是難得的機會，會好好珍惜。

至於在東京奧運後飽受右手神經傷痛困擾的乒乓港將蘇慧音，自去年12月開始至今年5月休戰，並以世大運作復出戰。蘇慧音除了出戰單打和團體賽，亦會伙杜凱琹出戰女雙，她直言不會因為東京奧運贏得銅牌而背負壓力，「我未知有什麼對手，但中日韓台應該有很多職業球手打世大運，我沒有將勝負放第一位，而是想自己盡力打好每一球、珍惜每一分，不會讓結果令自己很大壓力」。

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