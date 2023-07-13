港超︱東方新季續年輕化爭前四　盼3年內重返班霸行列　冀仿效白禮頓經營模式 (15:30)

東方上季陣容大變仍奪聯賽第4，在香港足球明星選舉收穫5獎，包括主教練盧比度當選最佳教練，葉鴻輝第十度成最佳門將，孫銘謙和黃皓雋囊括兩個最佳青年球員獎，新季前與上述4人續約。不過同時有胡晉銘及巴杜姆等9名球員離隊，新球員暫只有早前已落實的標準流浪中場余在言、香港U23後衛黃浩然，以及借用從理文回巢的西班牙籍射手洛迪古斯，並提拔U16青年軍蕭政和高銘浩上一隊，但大軍球員只有22人。

至於季前集訓，東方稱隨着疫情退卻，將於周六起程中國順德舉行兩周封閉式訓練，回港後再約數隊港超友賽。盧比度（Chino）透露將有一名西班牙籍守將隨隊集訓。至於季前盛傳來投的晉峰翼鋒費利浦薩，Chino確認原定與此子簽約，但對方早前被阿聯酋球會高薪挖角，只能另覓新鋒人選。今早有3名外援跟操，分別同為22歲的澳洲籍翼鋒、蘇格蘭籍閘衛及韓籍中堅。

東方體育會副主席游永強稱，今季將延續多給年輕球員上陣機會的方針，同時給球員多交流，如在大灣區尋求參加比賽等發展機會，提升球員水平。至於新季目標，他期望續爭前四及盃賽有成績，承認爭標要「面對現實」，預計需多2、3年時間才能重返班霸行列，「現在我不需要豪言壯語，球隊腳踏實地團結一致爭取成績，讓年輕球員更上一層樓。未來兩年是調整期，等年輕球員累積經驗後，再找些資源，希望到時可重返昔日班霸行列，這是球會的願景」。

游永強稱今季班費與上季相若逾1000萬元，因上季成績及表現好而吸引到新贊助。雖上季在高級組銀牌飲恨、離亞洲賽資格又只差一步，惟他堅信球隊朝這方向發展是正確，「球隊長遠在香港球圈要有體育產業模式，開支一定要物有所值。過去我們曾投放不少資源，但未必保證奪冠，我仍記得當年集合港超最佳射手但配合不到，成績最終未達預期理想，後來發現最重要是球員協調和教練等配合。足球是團體運動並非靠單打獨鬥，所以回歸基本。過去兩季我們用肯拼搏的年輕球員，成績都OK，在青訓也做得不錯」。他稱現今全球球壇「燒錢」對班主壓力不菲，希望東方仿效上季英超第6名白禮頓的經營模式，「用更多科學數據培訓和挑選球員，盡量以合理費用達到成果，而非一直燒錢，這對在球圈長遠發展是重要」。

此外，東方表示早前獲球會主席鄭啟明旗下美建集團注資，有關易名已獲香港足總接納，繼上季後正式將球隊名稱刪去「龍獅」二字，以「東方」名義作賽，會徽及管理層不變。游永強認為，「東方有多年歷史，現回歸基本，是好方向」。

新兵余在言期望在新球會有更多上陣機會，「目標每場比賽都想正選和踢足。上季在流浪有時踢20、30分鐘，正選時也很少踢足全場，會覺得表現不好或失教練團信任，影響自己信心，轉會是希望有更穩定上陣時間，畢竟球員要進步就要有比賽，未能出場就展示不到自己能力」。他稱可勝任前場多個位置，最喜歡踢進攻中場，未來一年目標希望能參與所有大港腳及港足U23比賽。

至於新季由23號改披10號的孫銘謙稱，感謝球隊和教練團信任，笑稱因喜歡美斯而選這號碼，「穿10號球衣不是容易的事，也想藉此提醒自己不再是年青球員，希望在比賽時可多出聲提點隊友。以前我總是會躲在隊中老大哥身後唔見影，新一季我希望可以分擔更多責任」。他稱期待跟年齡相近及同出身香港巴塞足校的港足隊友黃皓雋及余在言，在前場擦出火花。

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