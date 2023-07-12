NBL︱香港金牛返主場不敵安徽吞兩連敗　明鬥合肥爭返勝軌 (22:25)

金牛首節初段雖曾打出11：0攻勢，一度領先14：7，惟末段被安徽文一回擊一段17：4，首節先以23：29落後。

金牛次節手感冰冷，首8分鐘只得5分，更一度落後27分，及後雖有美籍雙能衛蘇萊蒙在上半場尾聲個人連取11分替金牛收窄差距，但曾效力NBA球隊奧克拉荷馬雷霆的安徽文一中鋒達卡利莊遜（Dakari Johnson）命中壓哨三分，金牛上半場仍以40：64落後。

易邊後金牛隊反撲無果，最終不敵是役有蔣淯安取得「準三雙」23分、7個籃板及9次助攻，以及達卡利莊遜貢獻「雙雙」的安徽文一，吞下兩連敗，開季2勝2負，明晚將續在修頓主場面對榜末的合肥狂風，爭取重返勝軌。

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