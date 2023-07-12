馬拉松︱香港街馬12月復辦　3項目共兩萬名額　10公里賽首跑跨灣大橋將藍隧道 (19:19)

由社企「全城街馬」主辦的第8屆「香港街馬」將於12月17日早上舉行，包括全馬、半馬和10公里3個項目，各組名額共2萬個，分別為全馬6000人、半馬4000人及10公里8500人。當中1500個預留給海外跑手，將於下周四在網站（http://streetathon.com/tc/）開始接受公眾報名。此外，為鼓勵12至25歲在校學生參與長跑活動，今屆特設1500個名額的「街馬-亞洲青年十公里2023」賽事，須於2小時內完賽。

今屆香港街馬特色為首個位於城市中央的全馬及半馬，全馬由東區走廊出發，經中環灣仔繞道和東區海底隧道到達茶果嶺，再跑上觀塘海濱花園、九龍灣住宅區，終點位於土瓜灣新山道；而跨海半馬的起點和終點與全馬相同，穿過東隧後直接經觀塘繞道到東九龍走廊。至於10公里採用全新路線，由日出康城出發，穿越跨灣大橋和將藍隧道兩大基建，終點在觀塘海濱道。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行稱，欣喜在構思賽事的第10年終能做到城中全馬，「由第一年開始，我們膽粗粗話10公里，接着每年增加新路段，亦度過疫情艱難的3年，今年我很感動終於能夠在城市內做到全馬，亦好多謝眾多機構支持我們」。他補充，今屆賽前一周將有「遊樂街馬」活動，包括鼓勵親子參與的街馬「家」時賽、逾一星期的跑手博覽會、環保跑及外國馬拉松傳統活動「意粉派對」等。

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