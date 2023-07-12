港超︱傑志外借5青訓爭上陣時間　陳晉一回流盼在亞冠展西班牙學法成果 (18:56)

傑志表示，目標每個位置至少有兩名有能力出戰亞冠盃的球員，同時盡量減少隊中專踢菁英盃的青年球員人數。除了中場顏卓彬及趙聡悟今落實分別外借至區隊深水埗及冠忠南區，其餘3名青訓陳傲軒、張廣然及嚴啟倬，聯同29歲左閘白星馳，亦已及將外借至其他港超球隊；將約滿的中堅曾以行將赴英國升學，何振廷、戴子軒及曾俊軒則轉投其他港超隊。25歲中場鄭展龍則留隊。

主教練朱志光稱，將趙聡悟、顏卓彬及張廣然等傑志青訓外借「十分肉痛」，「他們大部分是菁英盃適齡青年球員，上季表現亦不錯，但始終希望他們有更多上陣機會，所以將他們外借」。他期望透過「精兵制」能令留隊球員有足夠上陣及理想進步。

「藍鳥」來季有5名小將符合菁英盃青年球員資格，除了提拔兩名青年軍，2005年出生的前鋒馬斐及2007年出生的門將石皓心上一隊，還有甘智健、袁振謙及陳晉一。

從西班牙第3級別聯賽球會皇家伊倫聯回歸的陳晉一稱，首要目標先克服傷勢，從而爭取正選席位，「目前腳傷已經好了9成，但始終剛做完手術，還未百分百復原。希望在這個暑假能夠向朱sir證明，自己有足夠實力踢正選，並在亞冠讓球迷看見在西班牙學習的成果」。「一仔」又確認今季暫不考慮外流，以及希望有機會參加9月杭州亞運，「自己已很久無代表港足參賽，畢竟適齡踢亞運，一世人只有一次機會，但目前還需等球會和足總溝通」。

在上季尾加盟傑志的港足中場陳俊樂則希望能夠變得更全面，從而爭取再度外流，「以往自己是偏防守型，希望這次回港能夠在進攻上更加大膽，爭取更多入球。踢好每場比賽，才可以在有機會時外流，畢竟自己一直希望可挑戰更高水平的比賽」。

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