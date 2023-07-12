明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱傑志外借5青訓爭上陣時間　陳晉一回流盼在亞冠展西班牙學法成果 (18:56)

今季傑志「精兵制」後今夏將有16名球員離隊，包括借走顏卓彬等多名5名青訓，冀讓他們有更多上陣時間。「藍鳥」同時提拔兩名青年軍上一隊，連同外流回歸的港腳陳晉一，來季仍有5名小將符合菁英盃青年球員資格。

傑志表示，目標每個位置至少有兩名有能力出戰亞冠盃的球員，同時盡量減少隊中專踢菁英盃的青年球員人數。除了中場顏卓彬及趙聡悟今落實分別外借至區隊深水埗及冠忠南區，其餘3名青訓陳傲軒、張廣然及嚴啟倬，聯同29歲左閘白星馳，亦已及將外借至其他港超球隊；將約滿的中堅曾以行將赴英國升學，何振廷、戴子軒及曾俊軒則轉投其他港超隊。25歲中場鄭展龍則留隊。

主教練朱志光稱，將趙聡悟、顏卓彬及張廣然等傑志青訓外借「十分肉痛」，「他們大部分是菁英盃適齡青年球員，上季表現亦不錯，但始終希望他們有更多上陣機會，所以將他們外借」。他期望透過「精兵制」能令留隊球員有足夠上陣及理想進步。

「藍鳥」來季有5名小將符合菁英盃青年球員資格，除了提拔兩名青年軍，2005年出生的前鋒馬斐及2007年出生的門將石皓心上一隊，還有甘智健、袁振謙及陳晉一。

從西班牙第3級別聯賽球會皇家伊倫聯回歸的陳晉一稱，首要目標先克服傷勢，從而爭取正選席位，「目前腳傷已經好了9成，但始終剛做完手術，還未百分百復原。希望在這個暑假能夠向朱sir證明，自己有足夠實力踢正選，並在亞冠讓球迷看見在西班牙學習的成果」。「一仔」又確認今季暫不考慮外流，以及希望有機會參加9月杭州亞運，「自己已很久無代表港足參賽，畢竟適齡踢亞運，一世人只有一次機會，但目前還需等球會和足總溝通」。

在上季尾加盟傑志的港足中場陳俊樂則希望能夠變得更全面，從而爭取再度外流，「以往自己是偏防守型，希望這次回港能夠在進攻上更加大膽，爭取更多入球。踢好每場比賽，才可以在有機會時外流，畢竟自己一直希望可挑戰更高水平的比賽」。

其他報道：港超︱傑志「精兵化」簽尼日利亞及北馬其頓前國腳　朱志光稱不排除再有「大名」球星迎亞冠

相關字詞﹕港超 傑志 陳晉一 顏卓彬 趙聡悟 曾以行 馬斐 編輯推介 菁英盃 青訓 編輯推介

上 / 下一篇新聞