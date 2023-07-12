溫網︱絲慧杜蓮娜挫「世一」施維雅達闖4強　喜為烏克蘭同胞帶歡樂 (19:47)

28歲的絲慧杜蓮娜去年3月底宣布，以健康、背傷，以及烏克蘭於同年2月底被俄羅斯入侵導致情緒低落為由，暫時脫離網球壇。她在7個月後誕下女嬰，今年3月復出，5月尾在斯特拉斯堡國際賽封后，但本月初的世界排名仍只是第76位，故此昨仗面對「世一」兼應屆法國公開賽冠軍施維雅達算是一大挑戰，但最終她以7：5、6：7（5：7）、6：2取勝，相隔4年再度殺入4強，而連同2019年美國公開賽在內，則歷來第3次躋身大滿貫4強。她將與24歲的非種子球手捷克籍的禾祖素娃爭入決賽。絲慧杜蓮娜今屆晉級過程亦已先後淘汰另外3個大滿貫前冠軍，她們分別是美籍的「大威」維納絲威廉絲、比利時籍的軒蓮及白俄羅斯籍的艾莎蘭卡。

世界排名曾高踞第3位的絲慧杜蓮娜說：「這賽果是不可思議的。若有人今屆賽事初段詢問我入4強的問題，我會認為對方是傻的。我現在為能將一點歡樂帶給烏克蘭同胞而高興。祖國被侵略和女兒改變了我，我現在比以前要堅強得多，即使比賽中遇上逆境也不再是災難。」施維雅達則說：「我賽後恭賀她，並稱希望她能首奪大滿貫。我知道她肯定非常想奪標。」

男單次號種子佐高域在個人第400場大滿貫比賽中，以4：6、6：1、6：4、6：3反勝7號種子羅比夫，獲得第46個大滿貫4強席位。這名7屆盟主說：「我不想語帶傲慢，但從以往在這裏的成績，我認為自己就是奪冠的當然熱門。」未能突破大滿貫賽8強宿命的羅比夫則表示，其祖國俄羅斯為烏克蘭帶來可怕的遭遇，強調希望戰事盡快結束。36歲佐高域的下個對手是21歲的意籍新星史拿，這名8號種子以盤數3：1擊敗非種子選手俄籍的沙夫連，生涯首闖大滿貫4強。

女雙8強方面，中國隊張帥的女雙中美組合以2：0淘汰哈薩克及俄羅斯組合，而中華台北隊名將謝淑薇則伙俄籍球手挫法國和巴西籍球手的組合，分途躋身4強。

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