明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

溫網︱絲慧杜蓮娜挫「世一」施維雅達闖4強　喜為烏克蘭同胞帶歡樂 (19:47)

獲外卡參賽的烏克蘭籍球手絲慧杜蓮娜，今晨（12日）在溫布頓網球錦標賽女單8強賽，以盤數2：1淘汰世界一姐波蘭籍的施維雅達，第2次闖入4強，賽後這名「母親級」名將稱，為被俄羅斯侵略的祖國同胞帶來一點歡樂感到高興。至於馬不停蹄作賽的塞爾維亞籍好手佐高域，則在男單以3：1反勝俄籍的羅比夫，追平瑞士籍名將費達拿的46次躋身大滿貫準決賽紀錄，賽後自認是奪標熱門。

28歲的絲慧杜蓮娜去年3月底宣布，以健康、背傷，以及烏克蘭於同年2月底被俄羅斯入侵導致情緒低落為由，暫時脫離網球壇。她在7個月後誕下女嬰，今年3月復出，5月尾在斯特拉斯堡國際賽封后，但本月初的世界排名仍只是第76位，故此昨仗面對「世一」兼應屆法國公開賽冠軍施維雅達算是一大挑戰，但最終她以7：5、6：7（5：7）、6：2取勝，相隔4年再度殺入4強，而連同2019年美國公開賽在內，則歷來第3次躋身大滿貫4強。她將與24歲的非種子球手捷克籍的禾祖素娃爭入決賽。絲慧杜蓮娜今屆晉級過程亦已先後淘汰另外3個大滿貫前冠軍，她們分別是美籍的「大威」維納絲威廉絲、比利時籍的軒蓮及白俄羅斯籍的艾莎蘭卡。

世界排名曾高踞第3位的絲慧杜蓮娜說：「這賽果是不可思議的。若有人今屆賽事初段詢問我入4強的問題，我會認為對方是傻的。我現在為能將一點歡樂帶給烏克蘭同胞而高興。祖國被侵略和女兒改變了我，我現在比以前要堅強得多，即使比賽中遇上逆境也不再是災難。」施維雅達則說：「我賽後恭賀她，並稱希望她能首奪大滿貫。我知道她肯定非常想奪標。」

男單次號種子佐高域在個人第400場大滿貫比賽中，以4：6、6：1、6：4、6：3反勝7號種子羅比夫，獲得第46個大滿貫4強席位。這名7屆盟主說：「我不想語帶傲慢，但從以往在這裏的成績，我認為自己就是奪冠的當然熱門。」未能突破大滿貫賽8強宿命的羅比夫則表示，其祖國俄羅斯為烏克蘭帶來可怕的遭遇，強調希望戰事盡快結束。36歲佐高域的下個對手是21歲的意籍新星史拿，這名8號種子以盤數3：1擊敗非種子選手俄籍的沙夫連，生涯首闖大滿貫4強。

女雙8強方面，中國隊張帥的女雙中美組合以2：0淘汰哈薩克及俄羅斯組合，而中華台北隊名將謝淑薇則伙俄籍球手挫法國和巴西籍球手的組合，分途躋身4強。

其他報道：港超︱傑志「精兵化」簽尼日利亞及北馬其頓前國腳　朱志光稱不排除再有「大名」球星迎亞冠

其他報道：意甲｜意足總禁祖雲前會長參與足球事務16個月　英超列強斟「斑馬」雙星

相關字詞﹕體育 溫網 溫布頓網球錦標賽 絲慧杜蓮娜 施維雅達 佐高域 羅比夫 費達拿 禾祖素娃 俄羅斯 烏克蘭 侵略 史拿 張帥 謝淑薇 大滿貫 編輯推介

上 / 下一篇新聞