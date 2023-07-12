港超︱傑志「精兵制」簽尼日利亞及北馬其頓前國腳　朱志光稱不排除再有「大名」球星迎亞冠 (17:11)

傑志今日公布新季名單及季前集訓詳情，並正式開操，透露今季班費逾2000萬元，暫有28名球員，在發布會安排5名新兵見傳媒，除上季尾已加盟的港足中場陳俊樂、上季外借到西班牙後歸隊的陳晉一，其餘3名新援為將入籍的標準流浪前鋒祖連奴、在2014年巴西世界盃決賽周上陣4場的尼日利亞隊防中奧拿斯（Ogenyi Onazi）、北馬其頓籍中堅丹卓斯基（Aleksandar Damcevski）。新兵還有因簽證未抵港的22歲新疆後衛伊卜拉伊木庫爾班。

此外，傑志稱採取「精兵政策」今夏約有16名球員離隊，包括約滿的丹恩奴域、再外流中甲的艾力士、尋求內地落班的賓紀文和畢頓，並借走多名青訓。其餘外援如明加索夫、金信煜、伊高沙托尼、基爾頓、米基爾及查理史葛均留隊。教練團在助教梁志榮轉投升班馬北區後，由另一助教金東進兼任技術總監，郭劍橋任門將教練。兩名老將黃洋及羅拔圖將任球員兼助教，分別協助數據分析及日常訓練。

奧拿斯曾為「超霸鷹」取得2013年非洲國家盃冠軍，入選2014及18年世盃決賽周大軍，18年一屆未有上陣；在球會曾效意甲拉素5季，上陣110場入7球，3季在土超特拉布宗，近年於沙特阿拉伯落班；身高1.93米的丹卓斯基曾為北馬其頓隊上陣4次，於2014/15年效力荷甲NAC一季。朱志光形容奧拿斯中場活動範圍大及具攔截能力，丹卓斯基高大但速度快，「兩名外援都是30歲仍當打，比以往羅致的外援年輕」。他透露球會聽過一些「大名」球星或在考慮之列，「亞冠我們9月中先踢，相對仍有時間（增兵）」。

而上季中加盟未有入球的金信煜，新季將改披丹恩奴域留下的9號球衣，朱sir提及這名35歲韓國前國腳休季時主動留港加操，冀來季展示最好一面，稱球會仍對這中鋒投信任一票。他拒評今季同積極擴軍的理文是否最大對手，僅稱每隊港超實力都加強，又不擔心丹恩奴域離隊令球隊攻力受損，認為入球來源可更分散。

奧拿斯冀憑經驗帶領傑志更上一層樓，「我目標是勝出每仗、助球隊在亞冠取好成績。雖然香港天氣頗熱，但我在沙特遇過更熱天氣，會盡快適應香港環境」。丹卓斯基認為傑志訓練設施等一切感覺都很好。

傑志本月24日至8月10日將到泰國集訓踢6 場友賽，4場對手為泰甲（T1）球隊，包括本月26日對武里南聯及30日對曼谷聯；亞冠盃分組賽將於8月底抽籤，分組賽暫定9月18日展開。

傑志2023/24年大軍名單

教練團

主教練：朱志光

助教兼技術總監：金東進

數據管理兼體能教練：尹東憲

助教兼球員：黃洋、羅拔圖

技術分析員：基斯普

門將教練：郭劍橋

門將：1王振鵬、13艾尼卡爾買合木提、86保羅、91石皓心*

後衛：2 羅梓駿、3丹卓斯基*、5艾里奧、11 伊卜拉伊木庫爾班*、15羅拔圖、18周緣德、26羅素、74甘智健、77費蘭度、95陳晉一*

中場：4查理史葛、10基爾頓、12奧拿斯*、16陳俊樂*、17米基爾、19黃洋、28鄭展龍、32袁振謙

前鋒：7明加索夫、8伊高沙托尼、9金信煜、90祖連奴*、96馬斐*、99潘沛軒

*新加盟