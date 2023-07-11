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英超︱阿仙奴一周內將簽兩新兵　添巴日內加盟　賴斯料趕及美國季前之旅 (20:46)

英國《天空體育》報道，阿仙奴將於未來一周完成兩宗轉會，先是日內公布阿積士後衛祖利安添巴加盟，然後就會公布轉會費高達1.05億鎊（約10.45億港元）的韋斯咸中場迪格蘭賴斯來投，兩大新兵有望下周日隨隊前往美國參與季前熱身賽。

《天空體育》報道，祖利安添巴已完成體測，簽約5年，轉會費約3800萬鎊（約3.78億港元），預計阿仙奴日內便會公布這名新兵，甚至有機會周五隨隊作客友賽德甲球隊紐倫堡；韋斯咸亦準備日內簽署迪格蘭賴斯的轉會文件，這名24歲英格蘭國腳有望下周日隨隊參與美國季前之旅。賴斯的轉會費將打破阿仙奴於2019年夏天簽入尼高拉斯比比的紀錄，成隊史最貴球員。

連同此前簽入夏維斯，阿仙奴完成這兩宗轉會後，今夏開支已花2.08億鎊（約20.7億港元）。「兵工廠」除已售前隊長格列沙加，有意再售多名球員，包括上季借至法甲蘭斯有好表現的巴洛貢，據報意甲AC米蘭對這名早前入籍美國的22歲前鋒感興趣，而且將中場辛度東拿利高價售予紐卡素後，資金不成問題，阿仙奴對此子估值5000萬鎊。而中場湯馬士柏迪、上季外借的尼高拉斯比比、森比盧干加、紐奴泰華利斯及薛迪索拉斯亦將待價而沽。

至於同市宿敵熱刺落實以自由身簽入薩克達23歲以色列翼鋒文奴蘇洛文，繼門將古里莫維卡里奧及中場占士麥迪臣後，今夏第3名新兵。

另邊廂，曼聯將於明晚出戰首場季前熱身賽，在挪威奧斯陸友賽新季降至英冠的列斯聯，新加盟中場美臣蒙特有望迎「地標戰」，不過拉舒福特、般奴費南迪斯及卡斯米路等15名國腳仍未歸隊，將不會出戰。

其他報道：港足︱曼聯U16下月旺角場兩友賽港小將　科蘭維迪任嘉賓　名宿艾雲訪港寄語後輩做下個拉舒福特

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