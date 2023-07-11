港足︱曼聯U16下月旺角場兩友賽港小將　科蘭維迪任嘉賓　名宿艾雲訪港寄語後輩做下個拉舒福特 (17:27)

「賽馬會青少年足球精英匯2023」將於下月6至13日舉行，為港府「開心香港」主要活動之一，馬會今午在跑馬地馬場舉行發布會公布詳情。曼聯U16會訪港在旺角大球場踢兩場友賽，先於下月9日晚上8時對港足U18，然後下月12日下午5時對港青聯賽選手隊，屆時兩名曼聯名宿、曾效力傑志的2010年世界盃金球獎得主科蘭，以及紅魔前隊長中堅尼曼查維迪，將會擔任嘉賓各觀戰一仗，同時亦邀請到歌手湯令山及洪嘉豪任表演嘉賓。公眾可於明早10時起，透過活動網站免費登記門票，入場球迷可獲球賽打氣毛巾，並設有有獎遊戲及打卡攤位，還會展示曼聯今年初贏得的英格蘭聯賽盃獎盃、奧脫福球場及球員展板、紅魔吉祥物等。

曼聯U16訪港一周期間，將會參觀大館及香港故宮文化博物館，並體驗划龍舟和參與社區活動，而公眾亦可在下月4至13日期間前往大館檢閱廣場觀賞「足球古今」的藝術展覽，同時有曼聯展品展覽。

曼聯U16繼2017及18年後將第3次訪港比賽，曾助紅魔於1999年成為「三冠王」兼曼聯大使的左閘名宿艾雲今午出席發布會時稱，今年轉於旺角場比賽，一眾小將可在更多觀眾入場下比賽是難得體驗，希望後輩可享受這個機會，從而日後爭取升上一隊，「這是個很好機會讓年輕球員證明自己實力，希望他們可享受及擁抱這個機會，從而有機會成為下個拉舒福特及麥湯米尼」。

曼聯基金會行政總裁約翰舒爾斯亦寄語香港年輕球員要珍惜這次機會，「疫情教會我不要把一切當作理所當然，就算未來如何，與曼聯比賽會是你可向兒孫分享的事情，希望香港年輕球員不要浪費這個難得機會，盡力而為」。

出身港超球隊傑志青訓的馬斐將隨港足U18出賽，他受在倫敦托定咸出生的父親影響而成為熱刺球迷，「儘管如此，我也十分期待與曼聯U16對賽，他們是世上最好的青年軍之一，這是個好好學習機會」。馬斐亦稱現已隨傑志一隊訓練，期盼能爭取在一隊上陣。

賽馬會青少年足球精英匯2023資料

賽馬會青少年足球精英匯2023資料

賽事：港足U18vs.曼聯U16 / 港青聯賽選手隊vs.曼聯U16

日期：8月9日（三） / 8月12日（六）

開賽時間：晚上8時 / 下午5時

出席曼聯名宿：科蘭 / 尼曼查維迪

表演嘉賓：湯令山 / 洪嘉豪

現場攤位及紀念品：體育及球技有獎攤位、展示2023年英格蘭聯賽盃、奧脫福球場及球員展板等，入場送球賽打氣毛巾

門票價格及登記網站：費用全免，公眾明早10時起可到網頁 hkjc.com/WithYou 登記比賽門票，先到先得，派完即止

曼聯U16場外活動：參觀大館及香港故宮文化博物館、體驗划龍舟及參與社區活動