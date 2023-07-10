溫網｜艾莎蘭卡16強出局　被拒握手兼被噓　雷芭堅娜偕麥維迪夫藉對手傷退晉8強 (23:27)

另外，烏克蘭籍的絲慧杜蓮娜今晨在女單第4圈，以盤數2：1反勝19號種子白俄羅斯籍的艾莎蘭卡，將在8強挑戰「一姐」波蘭籍的施維雅達。艾莎蘭卡賽後被絲慧杜蓮娜拒絕握手，其後更被現場球迷報以噓聲，她賽後回應是受害者的問題道：「有人沒與我握手，這就是受害者嗎？我無法控制群眾，也不確定是否有非常多的人知道發生了什麼事。」

她續表示尊重絲慧杜蓮娜不願與俄羅斯和白俄羅斯人握手的決定，並稱彼此認識多年，關係一直很好，「我今次沒做錯，但總是面對一些特別的對待。我可以怎樣？站在那裏和等侯？」絲慧杜蓮娜則指比賽以「開汽水」作結令人遺憾，並建議賽會勒令「烏克蘭選手不會與白俄球手握手」，但賽會其後回應無意發出這樣的聲明。

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