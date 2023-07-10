美洲金盃｜阿仙奴門將端納兩撲極刑居功　美國互射12碼挫加拿大闖4強 (20:14)

美國隊今仗雖掌握較多攻勢，卻一直未能打開紀錄，直至效力美職FC辛辛那提的前鋒班頓華斯基斯在88分鐘，接應隊友傳中頭槌攻門破網，才打破缺口。惟美軍未能將領先優勢保持到完場，加軍在下半場補時階段獲得12碼，並由隊長史提芬域陀利亞操刀追平。

加拿大隊更在加時109分鐘憑沙菲爾保入球一度反超，但中堅史葛堅尼地在5分鐘後「擺烏龍」，雙方經歷120分鐘激戰後踢成2：2，須互射12碼分勝負。最終美軍雖有入球功臣班頓華斯基斯宴客，但憑馬特端納救出首兩輪12碼，加上加軍前鋒查理斯拜恩尾輪射中楣，終以3：2射贏對手晉級4強，將與巴拿馬隊爭入決賽。

美國暫代領隊BJ卡拿漢大讚馬特端納的表現，「他以精彩表現脫穎而出，既是帶領我們的隊長，也能在適當時候挺身而出」。

另外，牙買加隊憑盧頓左閘阿馬利比爾一箭定江山，小勝危地馬拉隊晉級4強，將對上8屆冠軍墨西哥隊。

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