NBA｜雲班耶馬次仗夏聯獻雙雙　「盼閉關特訓備戰新季」（附精華） (19:55)

雲班耶馬日前於賭城拉斯維加斯舉行的NBA夏季聯賽首披馬刺戰衣上陣，但命中率偏低惹關注，今仗他表現大幅提升，全場14投9中，命中率達64.3%，當中包括兩記三分球，攻下全隊最高27分兼拿下12個籃板，但在隊友手感冰冷下，馬刺最終以80：85不敵有應屆選秀探花史谷軒達臣因傷缺陣的拓荒者。

雖然表現明顯改善，但雲班耶馬賽後直言仍有很多不足，「這仗確實較初戰表現好了，但遠遠不足夠，我仍有很多地方需要學習」。而他亦透露自己未確定接下來的夏聯會否繼續上陣，「這由主帥普波域治決定，我將會聆聽他的建議。此外，我過去一個月出席了不少比賽以外的活動，可能只有一半時間與籃球相關。雖然我明白現在是特別的時刻，但我希望接下來數月可閉關特訓，好好備戰自己首個NBA球季，棄戰世界盃亦正因如此，這將影響我的球員生涯」。

另外，奧克拉荷馬雷霆落實控衛米斯交易至阿特蘭大鷹隊，換得基爾、泰泰華盛頓、加路巴及次輪選秀權。目前雷霆手持多達35個未來7年內的選秀權，包括15張首輪籤。

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