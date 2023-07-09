法甲｜PSG遭麥巴比斥是「分裂球隊」　添新兵盧卡斯靴南迪斯及李康仁 (23:31)

麥巴比日前在接受法國《隊報》訪問時指出，PSG是一支「分裂的球隊」，繼續留效不會為他帶來任何幫助。他及後沒有詳細闡述背後含意，外界則揣測與他近期和球會就洽談合約出現問題有關。他那上述的言論據報已導致6名隊友不滿，當中包括兩名今夏來投的新兵。同時麥巴比亦批評球會及其轉會策略，傳言已觸怒PSG的班主和球迷。

24歲的麥巴比於2018年被摩納哥借至PSG，翌年正式加盟，至今已效力5個球季。他曾在去年約滿後接近加盟皇家馬德里，最終驚動法國總統馬克龍出面挽留，並簽下「2+1」合約留效PSG，惟他上月已透露不會在明夏行使續約1年至2025年的條款，意味將於明夏可回復自由身。PSG會長艾基拉菲日前亦向麥巴比發出最後通牒，促請對方在未來兩周內盡快作出決定，更稱沒有任何人能夠凌駕球隊，只要麥巴比不續約便會被賣走。

另外，PSG昨宣布以4500萬歐元（約3.8億港元）轉會費從拜仁慕尼黑收購盧卡斯靴南迪斯，成今夏第5簽。這名27歲的法籍後衛於2007年加入馬德里體育會青年軍，在2014年提升至一隊，效力至2019年，並在當年轉投拜仁，共替這支德甲班霸在各項賽事上陣107場，攻入兩球並交出8次助攻。PSG亦宣布從西甲馬略卡簽入綽號「韓國美斯」的中場李康仁，據報轉會費2200萬歐元（約1.8億港元），與靴南迪斯皆簽約至2028年。

至於上季被外借至加拉塔沙雷的阿根廷籍中鋒莫路伊卡迪，則將會以1000萬歐元（約8.5億港元）轉投這支土超球會。30歲的伊卡迪於2019年從意甲國際米蘭加盟PSG，惟加盟後除首季外未曾交出雙位數入球，加上傷患困擾，令PSG最終選擇放人。