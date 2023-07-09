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羽毛球｜陳延澤全港賽男單晉4強　稱蒙古賽封王增信心 (19:34)

全港羽毛球錦標賽今日（9日）於荃灣蕙荃體育館續戰，力爭於男單高級組三連霸的陳延澤，在16及8強賽皆直落兩局輕取對手，晉級4強。至於上屆混雙高級組冠軍李晉熙／吳芷柔則於16強以局數2：0擊敗張德正／呂樂樂，延續衛冕路。

上周在蒙古國際挑戰賽封王的陳延澤，先於男單16強以21：11及21：9擊敗黃慶朗、休息約兩小時後再於8強以21：13及21：15，直落兩局擊敗王澈，陳延澤希望透過這次比賽以戰養戰，「我剛從國外比賽回來，訓練還未回復正常，希望透過這比賽提升狀態」。他又說在蒙古賽奪金如注入「強心針」，有助提高信心。

混雙頭號種子的李晉熙／吳芷柔，則在16強以21：11及21：17擊敗張德正／呂樂樂，世界排名第24的「李吳配」稱滿意最近表現，能在比賽中將訓練內容發揮出來，又預言未來的表現會更加好。

李晉熙及後伙拍鄧俊文於男雙高級組4強以21：12及21：14擊敗陳迪朗／麥喜俊晉級決賽，將與羅卓謙／楊盛才爭冠。女雙高級組方面，吳詠瑢／呂樂樂先於16強輕取對手，並自動晉級4強，及後又直落兩局擊敗梁悅儀／傅智恩闖入決賽，將與上屆冠軍范嘉茵/尤漫瑩爭冠。

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