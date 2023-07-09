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網球︱張瑋桓W40賽決賽憾負　無緣主場膺雙冠　轉戰歐洲爭美網外圍賽資格 (16:22)

國際網球總會（ITF）香港女子國際賽的W40級賽事今日（8日）假維多利亞公園網球場煞科，港隊「一姐」張瑋桓在女單決賽苦戰近1.5小時，以直落兩盤不敵中國隊2號種子王雅繁，連續兩周在主場收穫單打亞軍。

張瑋桓昨伙王康怡贏得女雙冠軍後，今日轉戰單打決賽鬥中國隊好手王雅繁，惟港將表現慢熱，遭對手兩度打破發球局先輸2：6。張瑋桓在休息後稍作調整，兩人在次盤一直拉鋸，但港將在關鍵的第8局發球雙錯誤，隨後一發得分率也未如理想，遭王雅繁打破發球局，最終再輸3：6，苦戰1小時22分下，以直落兩盤落敗。

繼上周W25級賽事後，張瑋桓再於主場收穫亞軍，她坦承感失望，但也滿意兩站賽事的整體表現。談及本仗發揮，張瑋桓直言酷熱天氣，以及早前兼顧雙打需一日雙賽，令自己體能有點吃不消。這名27歲港將的一發得分率只得53%，她也直言不太理想，「對手接二發時，就有機會上前搶攻，令我被動防守」。

完成香港站賽事後，世界排名289的張瑋桓原計劃馬上到歐洲比賽，但現時決定先休息一周，再到葡萄牙及西班牙比賽，盼爭取更多積分，世界排名衝上約210位，爭取美網外圍賽資格。

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