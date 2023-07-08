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英超︱迪基亞宣布離開曼聯結束12年生涯　紅魔斟國米門將奧拿拿接近成事 (22:15)

曼聯門將迪基亞今晚（8日）在社交網宣布離隊，結束12年「紅魔」生涯，稱「現在是正確時候接受新挑戰，在新環境再次推動自己」，意味這名今夏約滿的32歲西班牙門神，最終未能與曼聯達成減薪續約留隊。據報紅魔就羅致國際米蘭門將奧拿拿已接近成事。

迪基亞今夏約滿，原定有意減薪續約，但上季尾一直未能達成協議，據報曼聯其後再開出一份薪酬再調低的新約內容，令雙方談判陷入僵局。與此同時，曼聯最近積極羅致領隊坦夏格的舊部、國際米蘭門將奧拿拿，更換正選門將用意明顯。據報這名27歲喀麥隆隊門將已同意轉投曼聯，轉會接近成事，而紅魔經過數次報價被拒，預計日內再開出接近國米心水的報價以達成交易，從而令這名在應屆歐聯決賽表現出色的門將，趕及參與紅魔下周中開始的美國季前之旅。

迪基亞在社交網表示，自從12年前獲前帥費格遜帶到曼聯，取得不少成就，為代表球會比賽感自豪，「這是一段難忘而成功的時期。曼徹斯特將永遠在我心中，曼徹斯特塑造了我，永遠不會離開我」。迪基亞在曼聯12季上陣545場，贏過英超及歐霸各一次，以及2次英格蘭聯賽盃，4度當選曼聯年度最佳球員、5度入選英超年度最佳陣容，上季在內2次獲英超金手套獎，然而其腳下用球能力曾在多場賽事嚴重犯錯，已傳過坦夏格希望換門將，最終遲遲未能續約下黯然離開。

相關字詞﹕迪基亞 曼聯 英超 轉會 門將 紅魔 奧拿拿 坦夏格

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