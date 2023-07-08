NBA｜雲班耶馬迎馬刺處子戰表現平平　認須加強體能　Britney遭打臉事件證保安清白 (20:30)

萬眾期待的雲班耶馬在今仗座無虛席的NBA夏季聯賽為馬刺上演「地標戰」，正選上陣27分半鐘貢獻9分、8個籃板及5次封阻，終助球隊以76：68擊敗有榜眼班頓米拿取「雙雙」16分及11個籃板的黃蜂。不過，這名19歲中鋒是役手感平平，全場13投2中，命中率僅得15.4%，他賽後表示：「這一仗對我而言是非常特別的時刻，亦很高興球隊能取勝，但這仗我找不到手感，且在場上亦有點不知所措，尤其戰術學習有待加強，如何能做好配合、站在正確的位置有效串連等方面。」他亦不不諱言自己體能暫未能跟上NBA節奏，「這仗大量跑動令我有點筋疲力盡，NBA球季須應付至少82場常規賽，我的體能顯然須在10月開季前加強」。

是役NBA名宿「天勾手」渣巴特意到場觀戰，這名一代中鋒賽後直言看好雲班耶馬的前景，「他很有天賦，但要保持耐心，並在比賽及訓練的過程中盡可能地學習。他不會一下子就全部掌握，他有很大的潛力，他的未來發展值得期待」。

此外，樂壇天后Britney Spears日前在當地一家餐廳外欲邀雲班耶馬合照時，遭對方保鑣反手打臉，事後Britney報警並希望獲得道歉。不過，當地警方經調查後證實，涉事的馬刺保安主管史密夫（Damian Smith）當時的動作屬保安人員正常做法，未有任何刑事成分，決定結束案件。

美媒TMZ昨亦取得最新的事發經過片段，顯示Britney並非如其在社交網講述般拍拍對方肩膊，而是突然衝上前觸碰了一下雲班耶馬背部後，隨即被史密夫推開，其間她臉部被史密夫手部碰到墨鏡跌下，但未有跌倒。報道一出，不少網民批評Britney涉嫌歪曲事實，認為身為公眾人物的她應清楚自己行為的不當性。

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