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學界｜協恩三籃馬拉松1分僅負漢華　四冠后斷纜 (17:44)

全港學界三人籃球馬拉松今日（8日）假東昌街體育館煞科，協恩中學在女子高級組決賽以11：12僅負漢華中學，學界「四冠后」七連霸夢碎，一眾球員賽後哭成淚人，即將畢業離隊的李佩沛自責防守欠佳，與中六隊友在最後一場代表協恩的學界賽留憾。

衛冕的協恩一路過關，今在8強先以21：3大勝寶覺中學，再於4強以13：7擊退英華女學校，與漢華中學會師女子高級組決賽。協恩決賽入局較慢，反觀漢華在馬綽穘及邱安妮接連得分取得領先。協恩隨後力追，李佩佩外投得手，加上姚采芸搏得and 1，一度反超10：7。

兩軍一直拉鋸，漢華的邱安妮今仗獨取8分，包括射入兩球兩分，領軍重奪領先位置。協恩主力黃雅婷強打內線扳平，但球隊隨後走甩馬綽穘，遭後者補籃得手，漢華終以12：11險勝協恩奪冠。射入奠勝一擊的馬綽穘賽後難掩興奮，由中一開始在漢華就讀的她，直言在學界生涯最後一仗奪冠感覺圓滿，冀這次佳績可以鼓勵師妹繼續努力。

協恩於2019年已連續6年贏得學界「四冠后」，如今所有賽事在疫情緩和後復辦，協恩卻七連霸夢碎，一眾球員也難忍淚水。主力李佩沛坦承失望，但也視這場敗仗為成長的一課，「最後一年好想圓滿一點，但最後做不到。決賽輸了，認清自己有甚麼不足，我防守真的很差，也沒有決心為球隊挺身而出」。

協恩副校長任明敏則盼這場敗仗為球隊敲響警號，令球員了解自身問題，也令教練需要思考未來的訓練計劃，「整個球圈百花齊放，不只我們獨大是好事，讓我們的球員知道不是怎樣都會贏。我們經常強調打團隊，但三人籃球更要霸道和多一點單打獨鬥，這對球員也是刺激」。

男子組方面，英華書院在男子高級組決賽以13：12反勝裘錦秋中學（葵涌），收穫本學年學界「四大賽」的第3項冠軍。

 

男子高級組

冠軍：英華書院

亞軍：裘錦秋中學（葵涌）

季軍：聖若瑟書院

殿軍：寶覺中學

最有價值球員：倪嘉仁

女子高級組

冠軍：漢華中學

亞軍：協恩中學

季軍：中華基督教青年會中學

殿軍：英華女學校

最有價值球員：邱安妮

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