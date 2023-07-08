港超｜理文兩歐洲新援亮相　愛沙尼亞國腳延續浪人生涯　荷甲中場30歲首外闖 (13:08)

理文兩名國腳級及「接近國腳級」的新援，聯同另一新兵的港足中場胡晉銘，今早一同在將軍澳足球中心亮相見傳媒，以及展開操練輕舒腳頭。

32歲的安尼亞為愛沙尼亞國腳，司職中鋒，自2011年起為愛沙尼亞隊上陣87場入21球，是該東歐國家歷來神射手第4名，上月中兩場歐國盃外圍賽對阿塞拜疆及比利時隊都有上陣。不過他職業生涯頻頻轉會，曾效力泰國蒙通聯及韓職FC水原，今次理文是他第16間球會。Henri則視為走出舒適圈，到不同地方和球隊挑戰自己，「來港前我對香港足球不太了解，對我來說也是挑戰」。來港一周的他說，與一眾新隊友相處不錯，相信合作不成問題，將專注季前集訓，盡快適應及重拾狀態。他稱雖然自己是射手，但會以球隊整體利益行先，亦提及認識和曾跟同來自東歐的丹恩奴域見面，知道這名前傑志射手在亞洲的成就，但強調每人步伐不同，會努力做好本分。

30歲的保利臣（又譯米素爾保利臣）為「Box to box」的荷蘭籍中場，此前12年一直在荷蘭落班，在荷甲累計上陣131場，過去4季荷甲效力剛於完季降班的甘堡爾，上季上陣29場入2球，今次是他首次離開祖國外闖，連父親今日也在場，將隨行來港一周。來港僅兩日Mitchel稱，踏入30歲希望有新改變及探索世界，透露在跟理文談判過程感覺很好，加上知道香港大部分人都會說流利英語，因而選擇來港落班，有信心可適應香港的濕熱天氣。

理文主教練曾昭達表示，對安尼亞及保利臣均有很大期望，冀透過他們的能力和經驗協助球隊，「如在重要賽事時，是需要有些經常出席大賽的球員壓場」。他期望安尼亞能解決前場入球問題，「他上季雖然因傷上陣時間較少，但前季在蒙通聯的表現是很突出」。達sir又形容保利臣的位置和踢法像荷蘭國腳韋拿杜姆，「他在場上覆蓋範圍大，並非只是傳球的球員」。他補充，二人是否亞冠外圍賽的外援首選，仍需視乎其狀態，期望在本月17日展開為期約3周的韓國仁川集訓，能盡快令他們融入球隊。他又落實下月16日主場對印尼峇里聯的亞冠外，將於香港大球場舉行。

達sir又解釋，借走將申請入籍的西班牙籍前鋒洛迪古斯到東方，不希望他在前場競爭大而上陣次數太少，期望對方在領取特區護照前，能透過更多比賽提升狀態。

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