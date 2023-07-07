英超︱曼聯有望斥4.7億買奧拿拿代迪基亞　蒙特讚7號傳奇C朗及碧咸 (19:58)

曼聯盛傳上季尾開始，已研究羅致27歲的喀麥隆籍守門員奧拿拿，以取代上周約滿的西班牙籍門將迪基亞，但在提高價錢至轉會費和花紅合共5000萬歐元，仍未獲國際米蘭首肯，理由是未達到該意甲球會的目標價6000萬歐元。可是羅曼奴仍樂觀地指出，由於「紅魔」續為這宗交易鍥而不捨，並已與奧拿拿達成個人條款協議，故此相信最終可以5500萬歐元成交。奧拿拿於2016至22年間效力阿積士，曾與「紅魔」領隊坦夏格合作5年。奧拿拿去夏轉會國米，各項賽事上陣41次，其中國米雖在歐聯決戰不敵曼城屈居亞軍，但正選把關的他表現出色，腳下用球能力出眾，亦是獲坦夏格垂青主因。

英國傳媒同時報道，即使曼聯目前隊中尚有甸恩軒達臣和湯希頓兩名門將，但稱已接近完成買入日職浦和紅鑽的日籍混血門將鈴木彩艶，倘若他最終以500萬鎊轉會費加盟，便會成為日職歷來最昂貴的出售球員，惟一般相信年僅20歲的他下季將不會是正選。此外，料有門將漢丹奴域離隊的國米，也已物色替代人選，分別是拜仁慕尼黑的恩尼森馬或薩克達的杜賓，兩人身價分別是1000萬和600萬歐元。另外，國米今夏添入第4名新兵，從薩斯索羅借用意大利國腳中場大衛法斯迪一年，並擁有優先購入權。

至於日前由車路士過檔曼聯的中場美臣蒙特則首度開腔指出：「我早在數月前，已明白自己不在車路士未來計劃之內。當得知獲曼聯垂青後，我便決定加盟。」下季將以「7號仔」示人的他了解這件傳奇戰衣的重要性，並說：「我有很多偶像，其中我喜歡看也穿曼聯7號球衣的基斯坦奴朗拿度（C朗）比賽；碧咸主射罰球的技術亦是毋庸置疑的。」曼聯已於英國時間周四開操，出席包括傷癒的安東尼馬菲奧斯及利辛度馬天尼斯，華拉尼、費特和查頓辛祖等也已歸隊。