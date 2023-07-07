港超︱標準流浪明赴泰集訓備戰亞冠外　新季700萬班費爭前四　東瀛遊成球衣胸口贊助 (17:39)

流浪上季港超奪第3名及香港足總盃亞軍，創隊史首獲亞冠外圍賽席位，其餘兩項盃賽均入4強。流浪今午在會所舉行發布會，公布新球季有東瀛遊成為球衣胸口贊助商，並即場簽約及展示印有新贊助的白色作客和紅色第二作客新球衣。李輝立表示新季班費維持約700萬元，個別球員加薪但幅度不大，冀在港超續爭前四，「上季無諗過拎到第3名，今季壓力都幾大，各隊實力都加強，想入前4都不易，希望靠球員團結踢到成績出來」。

流浪新季陣容變動不大，暫只簽入上季效力港甲球隊公民的日本籍中場岡本玲仁，其餘外援如神田夢實、伊巴謙及金旻奎等均悉數留隊，只有林學曦、余在言及祖連奴等離隊，李輝立認為陣容變動大未必是好事，「失去多個華人球員影響唔算好大，他們上季都是後備居多，是缺少祖連奴差一點。一眾外援上季踢到成績，要捨棄他們都唔公平，陣容改變未必一定好，好像有球會用數十萬元簽了球員回來又踢唔到，試了球員唔得又好挫銳氣，這是經驗所談」。Philip透露一名黑山籍前鋒將會在泰國匯合球隊參與集訓，視乎表現決定會否簽約，還有後衛基藍馬介紹的喀麥隆同鄉亦會試腳，另提及港超賽會的票房「共享計劃」上季各隊獲得30萬元，連同獎金有60至70萬元收入。

流浪除了主教練潘文俊留任教練團，由中華台北隊前主教練王家中（Henry）出任總教練，這名持有亞洲足協專業教練牌照（Pro License）的教頭，將領軍出戰8月15日的亞冠外圍賽，主場迎戰越南球隊海防FC。王家中於1990年代曾踢過流浪預備組，他透露原打算只帶領出戰亞洲賽，後跟管理層商討決定留效一季。他提及香港球員的意識和傳球能力都比台灣球員好，但球隊板凳深度仍有改進空間，「始終一季會有傷患問題，所以要加多數名後備球員，或提拔年輕球員上一隊」。他又透露已看了海防FC多場比賽，指出對手技術均比流浪球員強，因此麾下更需多加利用自身優勢，「希望球員在亞冠外能展示實力，讓球隊愈走愈遠」。

流浪明午啟程赴泰國曼谷集訓9日，本月16日回港，3場友賽除已落實下周五及六分別對泰國T1球隊春武里及巴吞聯，暫定下周一對需出戰亞協盃外圍賽的柬埔寨聯賽冠軍金邊皇冠。

流浪會長莫耀強上季尾曾戲言願賣樓以參加亞洲賽，今笑稱其公司有地產部，每日都有賣樓生意，「真的賣一層樓，可能夠球隊營運幾年」。他透露東瀛遊的球衣胸口贊助約「6位數字」，盼藉此可引起各大機構幫助香港足球。對於亞冠外，他稱「完全無目標，唔好輸咁多就得」，但認同主場是優勢，期望更多球迷入場支持，透露若落實在旺角大球場舉行，賽事票價擬定100元。

東瀛遊為首次贊助香港足球，執行董事禤國全將出任流浪名譽會長，他稱跟莫耀強屬認識多年的老友，上季尾也有入場看流浪賽事，留意到一些本地重要賽事有不少觀眾入場，認為體育與旅遊文化是「同一條船」發展，今次「拍心口」支持是雙贏，「以香港人熟悉的本土品牌支持香港球會，推動本地體育事業也有助公司日後銷售體育產品。若球會到日本集訓，我們幫手找平靚正的套票，都是應該要做的範疇」。

流浪兩大長老林嘉緯及盧均宜繼在傑志時期後再戰亞冠外圍賽，嘉緯稱一眾隊友對此均感期待，「可以讓球員見識亞洲賽水平與港超是如何不同。過去我曾多次與越南球隊交手，他們技術不錯，近年水平又提高不少，但防守不算太強，如果球隊部署得好，執行好防守待打反擊，我們是有機會爭勝」。現年38歲的盧均宜則透露，今季有機會是其職業生涯最後一季，「有考慮過是最後一季，始終平日要兼顧比賽和教波是有點吃力，也不想拖累球隊，但都會努力完成球季再作考慮」。

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