明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱標準流浪明赴泰集訓備戰亞冠外　新季700萬班費爭前四　東瀛遊成球衣胸口贊助 (17:39)

上季港超季軍標準流浪將於下月中在港出戰亞冠盃外圍賽，除了明午啟程到泰國集訓9日踢3場友賽，包括約戰2支泰國勁旅巴吞聯及春武里，今午（7日）舉行新季發布會，公布獲旅行社東瀛遊成為新季球衣胸口贊助。總監李輝立（Philip）表示，班費維持約700萬元，大部分主力均留效，以不變應萬變續爭港超前四。

流浪上季港超奪第3名及香港足總盃亞軍，創隊史首獲亞冠外圍賽席位，其餘兩項盃賽均入4強。流浪今午在會所舉行發布會，公布新球季有東瀛遊成為球衣胸口贊助商，並即場簽約及展示印有新贊助的白色作客和紅色第二作客新球衣。李輝立表示新季班費維持約700萬元，個別球員加薪但幅度不大，冀在港超續爭前四，「上季無諗過拎到第3名，今季壓力都幾大，各隊實力都加強，想入前4都不易，希望靠球員團結踢到成績出來」。

流浪新季陣容變動不大，暫只簽入上季效力港甲球隊公民的日本籍中場岡本玲仁，其餘外援如神田夢實、伊巴謙及金旻奎等均悉數留隊，只有林學曦、余在言及祖連奴等離隊，李輝立認為陣容變動大未必是好事，「失去多個華人球員影響唔算好大，他們上季都是後備居多，是缺少祖連奴差一點。一眾外援上季踢到成績，要捨棄他們都唔公平，陣容改變未必一定好，好像有球會用數十萬元簽了球員回來又踢唔到，試了球員唔得又好挫銳氣，這是經驗所談」。Philip透露一名黑山籍前鋒將會在泰國匯合球隊參與集訓，視乎表現決定會否簽約，還有後衛基藍馬介紹的喀麥隆同鄉亦會試腳，另提及港超賽會的票房「共享計劃」上季各隊獲得30萬元，連同獎金有60至70萬元收入。

流浪除了主教練潘文俊留任教練團，由中華台北隊前主教練王家中（Henry）出任總教練，這名持有亞洲足協專業教練牌照（Pro License）的教頭，將領軍出戰8月15日的亞冠外圍賽，主場迎戰越南球隊海防FC。王家中於1990年代曾踢過流浪預備組，他透露原打算只帶領出戰亞洲賽，後跟管理層商討決定留效一季。他提及香港球員的意識和傳球能力都比台灣球員好，但球隊板凳深度仍有改進空間，「始終一季會有傷患問題，所以要加多數名後備球員，或提拔年輕球員上一隊」。他又透露已看了海防FC多場比賽，指出對手技術均比流浪球員強，因此麾下更需多加利用自身優勢，「希望球員在亞冠外能展示實力，讓球隊愈走愈遠」。

流浪明午啟程赴泰國曼谷集訓9日，本月16日回港，3場友賽除已落實下周五及六分別對泰國T1球隊春武里及巴吞聯，暫定下周一對需出戰亞協盃外圍賽的柬埔寨聯賽冠軍金邊皇冠。

流浪會長莫耀強上季尾曾戲言願賣樓以參加亞洲賽，今笑稱其公司有地產部，每日都有賣樓生意，「真的賣一層樓，可能夠球隊營運幾年」。他透露東瀛遊的球衣胸口贊助約「6位數字」，盼藉此可引起各大機構幫助香港足球。對於亞冠外，他稱「完全無目標，唔好輸咁多就得」，但認同主場是優勢，期望更多球迷入場支持，透露若落實在旺角大球場舉行，賽事票價擬定100元。

東瀛遊為首次贊助香港足球，執行董事禤國全將出任流浪名譽會長，他稱跟莫耀強屬認識多年的老友，上季尾也有入場看流浪賽事，留意到一些本地重要賽事有不少觀眾入場，認為體育與旅遊文化是「同一條船」發展，今次「拍心口」支持是雙贏，「以香港人熟悉的本土品牌支持香港球會，推動本地體育事業也有助公司日後銷售體育產品。若球會到日本集訓，我們幫手找平靚正的套票，都是應該要做的範疇」。

流浪兩大長老林嘉緯及盧均宜繼在傑志時期後再戰亞冠外圍賽，嘉緯稱一眾隊友對此均感期待，「可以讓球員見識亞洲賽水平與港超是如何不同。過去我曾多次與越南球隊交手，他們技術不錯，近年水平又提高不少，但防守不算太強，如果球隊部署得好，執行好防守待打反擊，我們是有機會爭勝」。現年38歲的盧均宜則透露，今季有機會是其職業生涯最後一季，「有考慮過是最後一季，始終平日要兼顧比賽和教波是有點吃力，也不想拖累球隊，但都會努力完成球季再作考慮」。

其他報道：港超︱理文簽5新兵劍指聯賽冠軍　歐洲國腳級中前場來投　下月赴韓備戰亞冠外

相關字詞﹕體育 港超 標準流浪 李輝立 王家中 莫耀強 林嘉緯 盧均宜 編輯推介 亞冠外圍賽 海防 泰國 東瀛遊

上 / 下一篇新聞