紫荊盃︱黃義騫李心悅獲頒最佳男女運動員　培正中學囊括男女校組最佳 (21:40)

本年度共有265間會員中學、逾4萬名學生及6000多隊伍參加20項運動比賽。今屆紫荊盃共頒發62個獎項，包括4名最佳運動員、34名單項傑出運動員，以及24名丙組卓越青苗運動員。

榮獲學界比賽最高榮譽的4名最佳運動員中，獲選男校組最佳的黃義騫是唯一一名乙組運動員，中四生的他於兩年前由羽毛球轉打標槍，去年首次參加學界標槍即摘冠，今年初在港九D1田徑賽更打破學界標槍B Grade紀錄勇奪金牌，他稱有打算將來入體院成為全職運動員，「因為我中二時傷到腳，錯過入選羽毛球港隊機會，亦停過一年運動。之後有老師話我殺波力度大，建議我試標槍，就轉了過來」。

來自協恩中學的李心悅曾在學界3人籃球、投球、室內划艇及拯溺等7項運動獲獎，包括在D1籃球及鉛球奪冠。作為應屆文憑試（DSE）考生，她承認參加多項運動與學業需要取好平衡，「不過運動的過程才最重要，我學識如何面對辛苦的訓練、如何同隊友溝通。因為我和她們由朝見到晚相對，建立深厚友誼，我好感恩在中學有一班一起奮鬥的朋友」。

而來自培正中學、曾破C Grade 50米自由泳紀錄的李昇海稱，能與主打排球的師妹柯栩華一同獲獎實屬難得，後者則感謝學校和老師們的大力栽培，會盡力在最後一年學界比賽繼續為校爭光。

不少年輕運動員需在學業和全職運動員當中做取捨，或導致精英流失。擔任頒獎嘉賓的香港體育學院董事局主席鄧竟成說：「學界運動比賽是體院精英運動員的搖籃，體院同中學有合作機制，容許正在接受精英運動員訓練的適齡學童，繼續透過彈性安排完成學業。體院亦有同大學建立合作備忘錄，希望給予更多學位，讓精英運動員能夠完成大學課程」。

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