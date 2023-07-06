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法甲︱PSG會長向麥巴比發最後通牒　促未來兩周決定續約與否　強調無球員可凌駕球會 (18:29)

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）會長艾基拉菲向陣中球星基利安麥巴比發出最後通牒，在今晨（6日）記者會上強硬表明，不會讓這名明夏約滿的法國隊前鋒自由身離隊，若要留隊就必須續約，促請對方於未來兩周內盡快作出決定，又強調沒有球員可以凌駕球會之上，「若果他不打算續約，那麼大門是會打開」。

PSG今晨舉行記者會，正式落實新帥安歷基上任，簽約兩年至2025年，不過在記者會上焦點，卻落在麥巴比的去留問題。對於上月中廣泛傳媒報道，稱這名24歲法國隊球星將不會行使多續約1年的條款，明夏約滿時將自由身離隊，PSG會長艾基拉菲在席上親自公開回應，承認對相關消息感到非常震驚及失望，但同時強硬表明球會立場，「我們的立場十分明確，已不想重複太多次，如果基利安（麥巴比）想留隊，我們也希望他留下，但他必需簽新合約，我們不可能讓世上最佳球員免費離隊。他曾說過不會自由身離開。如果他改變主意，這不是我的錯」。他又強調沒有球員是凌駕球會之上，「麥巴比是個出色男孩，也是紳士。他必須在未來一周到10天內盡快決定，最多只有兩周時間。若果他不打算續約，那麼大門是會打開，沒有人可以凌駕球隊，包括我」。

麥巴比去夏簽下一份「2+1年」的高薪合約，他上月親自回應拒絕激活續約多1年的傳聞時，僅稱新一季會繼續留在PSG，但未有回答會否明夏自由身離隊。法國傳媒《RMC Sport》報道，若麥巴比於本月底還留在PSG，便可獲得一筆4000萬歐元（約3.4億港元）的「忠誠獎金」，此事或與艾基拉菲今次發出最後通牒有關。若PSG為免人財兩失，決定今夏出售這名頭號球星，已屢次扯上關係的西甲班霸皇家馬德里勢成其新東家大熱門，西班牙傳媒報道，皇馬今夏有能力開出2億歐元（約17億港元）羅致麥巴比。

至於PSG新帥安歷基透露曾與麥巴比會面，但稱雙方談話內容保密，僅稱會盡最大能力建立最佳陣容。艾基拉菲則盛讚這名於2014/15年助巴塞隆拿成為「三冠王」的53歲教頭，是現時最佳教練之一，「他的成績是難以置信的，踢出攻勢足球，我相信在他的幫助能實現球隊的雄心壯志」。安歷基於2019至22年執教西班牙國家隊，但去年底卡塔爾世界盃在16強止步後請辭，之後傳過接掌車路士，最終落戶PSG。此外，PSG同日落實國際米蘭後衛史堅尼亞自由身加盟，這名28歲斯洛伐克國腳簽約5年至2028年6月。

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