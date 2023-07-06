籃球︱香港金牛反勝河南賒店老酒　NBL開季兩連勝 (22:32)

金牛周日在NBL揭幕戰在滿場觀眾及台灣啦啦隊「樂天女孩」打氣下，以102：91擊敗衛冕之師廣西威壯，取得新季開門紅。雖然今仗沒有「樂天女孩」助興，在能夠容納2000人的修頓室內場仍有逾七成入座率。金牛甫開賽有洋將甘普外投內切，單節獨得12分，助主隊首節領先34：23。客軍外援中鋒埃利斯次節強攻內線，搏得金牛多次犯規，一度助河南反超，但金牛隨後使出前場迫搶，甘普和梁兆華接連快攻，加上孫巍壓哨跳投中鵠，助金牛稍稍領先52：50完半場。

兩隊在下半場鬥得激烈，河南憑外線搶分，第3節曾反超76：73。不過，金牛決勝節在球迷賣力打氣下，大灑「三分雨」反撲，孫偉博射入4球三分，加蘇萊蒙和楊睿騏亦有進帳，終以106：95力克河南，取得開季兩連勝。昨首次隨金牛練習的蘇萊蒙在上半場只得4分，他直言現時仍有時差和感覺疲累，加上聯盟身體對抗程度激烈，但入局後表現回勇，「我在上半場打不出應有水準，但仍要意志堅定，加上在隊友和教練鼓勵下漸入佳景」。

蘇萊蒙直言會繼續爭取佳績，盼香港球迷支持球隊，「希望大家透過金牛認識香港，若你們繼續支持球隊，我們會繼續為大家爭取勝利」。

另外，香港東方籃球隊今日正式宣布，聘請波斯尼亞籍教頭巴拿莫域接掌帥印。57歲的巴拿莫域曾於2018至2021年執教甲一勁旅南華，對於第2次來港執教鞭，他形容自己十分滿意過往在港的生活，明白東方是香港一支專業及有實力的職業籃球隊，期望協助「藍軍」繼續進步。

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