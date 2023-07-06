網球︱港隊一姐張瑋桓維園主場雙線過關　明伙王康怡女雙爭入決賽 (20:03)

張瑋桓在女單被列為7號種子，她今在次圈面對俄籍球手Alevtina Ibragimova時，比賽雖一度因天雨暫停，但這名港隊一姐未受影響，以直落兩盤6：1、6：3勝出，明早10時正的8強撼韓籍頭號種子韓娜萊。

張瑋桓短休不足2小時，即伙王康怡出戰女雙8強，以直落兩盤6：4、6：2挫俄籍拍檔Alevtina Ibragimova／Anastasia Kovaleva，明日籍組合小堀桃子／清水綾乃，爭入決賽。

張瑋桓和王康怡去年在疫情下長期留在海外作賽，惟7月在西班牙贏得單季第7項職巡賽冠軍後暫時分開。前者笑言逾半年跟拍檔「對足24小時」，但未試過吵架實屬難得，而且兩人默契仍在，分開1年後再次合作也未見生疏。

王康怡將出戰本月底在成都舉行的的世大運，除子女子單、雙打，更會伙黃澤林挑戰混雙。她透露完成世大運後，將會跟張瑋桓組隊多參加比賽，備戰杭州亞運。

其他港將方面，胡可澄在女單次圈面對日籍3號種子加治遙，首盤領先4：2下，被對手連追4局，她隨後因右手腕有傷退賽。至於謝善瑜/伍曼瑩在女雙8強以直落兩盤不敵日籍4號種子出局。

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