明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱美臣蒙特加盟曼聯成今夏首名「魔兵」 披上標誌性7號球衣　 (19:26)

曼聯官方今日（5日）宣布車路士中場美臣蒙特加盟，簽約5年至2028年6月，附帶可延長續約一年的條款，這名24歲英格蘭國腳亦成「紅魔」今夏首名新球員，並落實將會披上球會標誌性的7號球衣。他表示離開令自己成長的球會從未不是易事，但視加盟曼聯為職業生涯的新挑戰。

據此前報道，明夏約滿車路士的蒙特，轉會費為5500萬鎊（約5.45億港元），再加500萬鎊浮動獎金條款，觸發條件為能否為曼聯贏得錦標。這名出身車路士青訓的中場，在曼聯官網上表示，離開從小成長的球會從來不是易事，但加盟曼聯將為他職業生涯下一階段帶來令人興奮的新挑戰，「與他們比賽後，我感受到加盟這支球隊有多強大的陣容，我急不及待成為一分子，爭取贏得重要錦標。每個人都可看到球隊在（領隊）坦夏格帶領下取得巨大進步，我與領隊會面及討論了他的計劃後，我對新一季充滿期待，並準備好付出努力」。他又稱自己仍有巨大野心，知道贏得重要錦標的感覺是如何美好，以及要付出怎樣努力才能做到，「我將竭盡全力，期待在曼聯能再次體驗這種感覺」。曼聯7號在基斯坦奴朗拿度（C朗）上季中離隊後，懸空半季已有新主人由蒙特披上，亦粉碎由小將阿歷真度加拿祖改穿這標誌性號碼的傳聞。

曼聯足球總監穆達夫形容，蒙特是踢法非常聰明的球員，「美臣（蒙特）有出色的技術，將極大加強我們的陣容。我們關注了他已一段長時間，很高興他選擇在奧脫福（球場）踏出職業生涯下一步。他的風格和特點都非常適合球隊，我們相信他在坦夏格和教練團合作下會更進一步，他是世界級球員，有能力透過比賽智慧及戰術意識，提升隊友的表現。他加盟曼聯的意願強烈，以及對成功的渴望給我們留下深刻印象，我們正推動球隊在下季有更高水平」。

蒙特2005年加入車路士青訓，過去18年效力「藍戰士」，初期曾被借至荷甲維迪斯及英冠打比郡，一共為車路士上陣195場，入33球貢獻37次助攻，是獲選為2020/21及21/22年兩季車路士年度最佳球員，以正選身分協助贏得2020/21年歐聯冠軍。在英格蘭國家隊他代表36場入5球。蒙特在正式加盟曼聯前，在社交網曾發布告別車路士的短片，表示知道部分球迷不滿他今次轉會，但認為對其職業生涯是正確決定。這名英軍中場上季英超僅上陣24場入3球，上陣及入球數字均為職業生涯新低。不過，蒙特在片中髮色為上月時的金色，而非最近接受體測時的黑色，因此不少車迷網民並不賣帳，指出片段早於數周前已拍攝。

其他報道：足球︱巴西足總會長披露安察洛堤明夏接掌巴西隊　富明尼斯主帥兼任一年

相關字詞﹕體育 英超 曼聯 美臣蒙特 7號 車路士 坦夏格 轉會 紅魔 英格蘭 編輯推介

上 / 下一篇新聞