英超︱美臣蒙特加盟曼聯成今夏首名「魔兵」 披上標誌性7號球衣　 (19:26)

據此前報道，明夏約滿車路士的蒙特，轉會費為5500萬鎊（約5.45億港元），再加500萬鎊浮動獎金條款，觸發條件為能否為曼聯贏得錦標。這名出身車路士青訓的中場，在曼聯官網上表示，離開從小成長的球會從來不是易事，但加盟曼聯將為他職業生涯下一階段帶來令人興奮的新挑戰，「與他們比賽後，我感受到加盟這支球隊有多強大的陣容，我急不及待成為一分子，爭取贏得重要錦標。每個人都可看到球隊在（領隊）坦夏格帶領下取得巨大進步，我與領隊會面及討論了他的計劃後，我對新一季充滿期待，並準備好付出努力」。他又稱自己仍有巨大野心，知道贏得重要錦標的感覺是如何美好，以及要付出怎樣努力才能做到，「我將竭盡全力，期待在曼聯能再次體驗這種感覺」。曼聯7號在基斯坦奴朗拿度（C朗）上季中離隊後，懸空半季已有新主人由蒙特披上，亦粉碎由小將阿歷真度加拿祖改穿這標誌性號碼的傳聞。

曼聯足球總監穆達夫形容，蒙特是踢法非常聰明的球員，「美臣（蒙特）有出色的技術，將極大加強我們的陣容。我們關注了他已一段長時間，很高興他選擇在奧脫福（球場）踏出職業生涯下一步。他的風格和特點都非常適合球隊，我們相信他在坦夏格和教練團合作下會更進一步，他是世界級球員，有能力透過比賽智慧及戰術意識，提升隊友的表現。他加盟曼聯的意願強烈，以及對成功的渴望給我們留下深刻印象，我們正推動球隊在下季有更高水平」。

蒙特2005年加入車路士青訓，過去18年效力「藍戰士」，初期曾被借至荷甲維迪斯及英冠打比郡，一共為車路士上陣195場，入33球貢獻37次助攻，是獲選為2020/21及21/22年兩季車路士年度最佳球員，以正選身分協助贏得2020/21年歐聯冠軍。在英格蘭國家隊他代表36場入5球。蒙特在正式加盟曼聯前，在社交網曾發布告別車路士的短片，表示知道部分球迷不滿他今次轉會，但認為對其職業生涯是正確決定。這名英軍中場上季英超僅上陣24場入3球，上陣及入球數字均為職業生涯新低。不過，蒙特在片中髮色為上月時的金色，而非最近接受體測時的黑色，因此不少車迷網民並不賣帳，指出片段早於數周前已拍攝。

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