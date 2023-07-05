世沙運｜黃永棋為世沙運取消感錯愕失望　稱首要任務率港羽伍家朗李卓耀衝擊亞運　風帆總會：深感可惜 (18:27)

第二屆世沙運原定下月5日至12日於峇里島舉行，印尼奧委會突然宣布，因至今仍未獲政府批出預算，決定放棄承辦賽事。ANOC其後發聲明回應，為印尼奧委會決定棄辦感意外及失望，並表示在時間不足下難覓其他國家承辦，決定取消今屆賽事。當中預計會有130個國家、共約1500名運動員受影響。港隊早前已落實參加戶外羽毛球及滑浪風翼項目。

港隊上月在世沙運戶外羽毛球的亞洲區資格賽中取得混合團體接力賽季軍，同時男、女子三打三亦奪得世沙運入場券。功臣之一的黃永棋接受本報訪問時坦承，獲悉賽事取消後感「錯愕及失望」，他說：「覺得怎會這樣突然，還要是因為當地政府沒批出預算，導致賽事取消，我相信所有運動員都不好受，我和太太也失去一次再代表香港的機會。如果去到世沙運，對我們會是一個里程碑，但當初能代表香港參加亞洲資格賽已是榮幸。」在去年從室內羽毛球退役的他續稱，本身參加户外羽毛球是經營自家球會的一個方向，亦盼這項新興運動為港人帶來衝擊。

由於香港羽毛球隊男單教練黃達明突然離職並轉投大馬一哥李梓嘉的教練團，黃永棋上月在師弟伍家朗的邀請下，以教練身分重返港隊。現時隨港隊備單加拿大羽毛球公開賽的黃永棋，坦承會先把世沙運的事情放下，專心協助師弟伍家朗和李卓耀，「我現作為港隊男單教練，希望幫助家朗和卓耀取得好成績，並且衝擊杭州亞運和巴黎奧運，這是我的首要任務」。

至於陳晞文原定跟何智豪和何允輝出戰本屆世沙運新增的滑浪風翼項目，她得知賽事取消後僅稱「失望」。此外，風帆總會也對取消世沙運深感可惜，並深信「3名代表在備戰過程所付出的熱情及汗水，不會就此輕易白費，期望各位運動員堅持不懈，做好準備迎接新機會」。

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