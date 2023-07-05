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港足︱世盃外亞洲區首兩圈本月27日抽籤　港足料避戰首圈直入次圈 (21:56)

亞洲足協（AFC）今日（5日）宣布，2026年世界盃亞洲區外圍賽將於本月27日在馬來西亞吉隆坡舉行首兩圈抽籤，將根據本月20日公布的最新世界排名決定檔次，在亞洲排名第27名的香港足球代表隊，預計位列第3檔次尾席，將無須出戰首圈直入次圈。

2026年世盃決賽周將增至48隊參賽，亞洲將有8.5個席位。45支亞洲球隊中世界排名最低的18隊，將要今年10月12及17日踢世盃外亞洲區首圈主客兩回合比賽，勝方9隊成為第4檔次，聯同其餘27隊參加次圈再分成9組，在今年11月至明年6月踢雙循環分組賽，小組頭2名晉身第3圈，以及2027年亞洲盃決賽周參賽席位。在斯里蘭卡仍遭國際足協（FIFA）暫停會籍、北馬里亞納群島並非FIFA會員，亞洲排名第27名的港足預計排第3檔次尾席直入次圈。世盃外亞洲區首圈及次圈抽籤儀式，將於本月27日下午2時及4時在吉隆坡舉行。

另外，上季港超敬陪末座的香港U23，同日宣布獲前港腳林學曦加盟，將披10號球衣，成為繼日前來投的杜國樑後，球隊第二名「超齡球員」。這名31歲前鋒於2008年在四海流浪出道，曾外流印尼的佩斯查，2015年回港後先後效力南華及東方等隊，上季效力標準流浪，曾為港足上陣11場入3球。香港U23的教練團期望學曦成為前線的尖刀，改善球隊以往把握力不足的弱點。

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