艾拿度洛迪古斯確認，巴西隊未來一年將由費蘭度迪尼斯兼任臨時主帥，帶領出戰9月開始的世界盃南美洲區外圍賽，同時披露明夏將由安察洛堤接手。森巴兵團於去年底卡塔爾世界盃8強不敵克羅地亞隊後，主帥鐵迪請辭，之後開始傳出巴西足總考慮聘請外籍教練領軍，目標人選包括曼城領隊哥迪奧拿及皇馬教頭安察洛堤，「肥安」於今年2月雖曾否認已同意接掌巴西隊，強調會履行皇馬合約，巴西足總亦曾發聲明澄清，結果帥位懸空大半年，由巴西U20主帥文尼薩斯兼任。

64歲的意大利籍名帥安察洛堤於明年6月約滿皇馬，2024年美洲國家盃將於明年6月20日至7月14日於美國舉行。皇馬就此則暫未有發表任何回應。艾拿度洛迪古斯承認，費蘭度迪尼斯是安察洛堤執掌巴西隊前的過渡人選，「迪尼斯的比賽計畫與安察洛堤很相似，我不會稱呼他為暫代主帥，他上任後會負責巴西國家隊過渡到安察洛堤的工作」。迪尼斯首項任務將是領軍備戰世盃外，他向巴西傳媒說：「這（巴西隊主帥）對任何人來說都是夢想，為國效力是一種榮幸」。安察洛堤於90年代起開始教練生涯，曾擔任意大利國家隊主帥沙基的副手，之後執教過多間歐洲大球會，包括祖雲達斯、AC米蘭、車路士、巴黎聖日耳門、皇家馬德里、拜仁慕尼黑、拿玻里及愛華頓，其中近季在皇馬跟3名巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及艾達米列達奧合作無間，今次將是肥安首次出任國家隊主帥，以及森巴兵團歷來第4個非巴西籍主帥，上一位已是1965年上任的阿根廷籍教頭菲普紐尼斯。