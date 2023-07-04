賽車｜區天駿伙隊友斯帕24小時耐力賽奪銅盃冠軍　締港將歷史 (21:23)

區天駿與隊友Matteo Cairoli、Tim Heinemann及Jannes Fittje駕駛保時捷911 GT3 R（992）出戰今屆斯帕24小時耐力賽，去年因意外退賽的Antares，今次為熟習賽道，於月前曾伙Matteo Cairoli參加與是役賽道相同的國際GT公開賽，並取得業餘組冠軍。

4子先於上周五的超級排位賽拿下首名，成為近10年首隊非職業車手在此賽事排頭位。而於日前的正賽他們無懼天雨影響，在初段保持領先，雖然進入晚間後一度跌至第7位，但靠區天駿利用自身經驗，幫助車隊在數次接力中避免犯錯且持續做出穩定圈速，於賽事最後關頭反超一眾對手，領先約30秒下衝線，奪下銅盃冠軍，亦令區天駿成為史上首名在這項拉力賽奪冠的港將。

這名為香港賽車寫下歷史新一頁的車手，賽後亦感難以置信，「我原本對今年的比賽不抱任何期望，排位賽的成績已令我感驚喜，然後在12小時後的超級排位賽更造出全場最快時間。正賽時我們經歷高低起跌，在錯誤、被罰和策略中不斷掙扎，但最終憑戰車表現及車隊策略制勝。我非常慶幸能帶着排頭位成績、最快圈速，以及最重要的冠軍離開斯帕賽」。

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