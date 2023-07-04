轉會｜謝拉特接掌沙特球會伊蒂法克　波索域投艾納沙當C朗隊友 (21:46)

現年43歲的謝拉特2016年於美職洛杉磯銀河退役後，曾重返母會利物浦擔任青年軍教練，並在2018年夏天前往蘇超執教格拉斯哥流浪，及後更在2020／21年球季領軍以102分不敗封王，相隔10年重奪蘇超冠軍，亦是他開啟教練生涯後首冠。翌季11月，謝拉特重返英超，接替甸恩史密夫擔任阿士東維拉領隊，惟去季成績未如理想，開季12場聯賽僅得兩勝，終在去年10月被辭退。

謝拉特早前曾拒絕伊蒂法克的邀請，但雙方在上周重啟談判後，終獲謝拉特首肯加盟。而伊蒂法克或成首支非沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）擁有的沙特球會在今夏轉會窗上大灑金錢。伊蒂法克去季在沙特聯排第7，陣中較為人熟悉的球員只有曾效力荷甲阿積士及意甲拿玻里的德國籍鋒將艾文尤尼斯。據報謝拉特有意邀請前隊友佐敦軒達臣及菲臘比古天奴到其麾下，這名英籍主帥另希望簽下馬德里體育會中鋒艾華路莫拉達、車路士鋒將奧巴美揚以及現為自由身的前水晶宮鋒將韋費特沙夏。

另外，艾納沙落實以1800萬歐元從國際米蘭簽入克羅地亞國腳波索域，這名30歲中場於2010年展開職業生涯，兩年後轉投克羅地亞班霸蕯格勒布戴拿模，並於2015年加盟意甲勁旅國際米蘭，一直效力至今夏。波索域一共替「藍黑軍團」上陣330場賽事，交出31個入球及43次助攻，並協助國米捧走1屆意甲冠軍，以及意大利盃與意大利超級盃各兩座。而艾納沙據報打算續向國米「埋手」，與曼聯、車路士一同爭奪喀麥隆門將奧拿拿。

至於，利物浦中場堤亞高艾簡達拿據報獲多支沙特球隊垂青，雖然堤亞高早前曾拒絕一支沙特球隊，惟他已在社交媒體上的簡介刪去有關利物浦的字眼，而只要價錢適合，「紅軍」便會考慮將他出售。

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