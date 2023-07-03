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轉會｜東拿利6億投紐卡素　成意大利最高身價球員　國際邁阿密證斟蘇亞雷斯及艾巴 (23:41)

紐卡素今日（3日）宣布，已與來自AC米蘭的意大利國腳中場辛度東拿利簽約5年。據報綽號「新派路」的他今次轉會費為7000萬歐元（約6億港元），並另加浮動獎金條款1000萬歐元，成歷來最高身價意籍球員外，也超越2009年以6800萬歐元轉投皇家馬德里的巴西隊名宿卡卡，成「紅黑兵團」出售價格最高的球員。

辛度東拿利落實加盟後先感謝紐卡素的賞識，並稱「將以場上表現來報答」對方。23歲的他是布雷西亞青訓產品，2020年外借米蘭，翌年正式加盟，前季助球隊重奪意甲冠軍，上季各賽事上陣逾4000分鐘乃隊中最多。已代表意大利隊出賽14次的他，近期亦以隊長身分率領青年軍參加U21歐洲國家盃，但已在分組賽出局。此外，意乙球隊帕爾馬的45歲門將保方，傳獲沙特球會以年薪2910萬歐元（約2.5億港元）招手加盟。

大肆擴軍的國際邁阿密方面，繼獲美斯及布斯基斯加盟後，又證實斟介曾效力巴塞隆拿的左閘佐迪艾巴和前鋒蘇亞雷斯，若「阿蘇」最終來投，便可與美斯相隔3年再合作攻堅。

另外，蘇保斯拉爾前晚轉會利物浦後，選擇穿上新東家的名宿謝拉特8號球衣，理由是這名匈牙利隊中場視對方為世上最佳中場之一。早前已購入中場阿歷斯麥阿里士打的「紅軍」，據報又向降落英冠的修咸頓的防中羅美奧拉維亞打主意，據報這名19歲的比利時國腳身價約是5820萬歐元（約5億港元）。

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