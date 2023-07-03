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溫網｜施維雅達彭古拉旗開得勝　反戰羅比夫成兩年來首晉級俄將 (23:25)

溫布頓網球錦標賽今日（3日）開戰，「一姐」波蘭籍的施維雅達，在女單首圈以盤數2：0挫中國選手朱琳，旗開得勝。俄羅斯和白俄羅斯籍球員上屆因俄國侵略烏克蘭而被禁賽，今屆解禁下，曾表態反戰的男單7號種子羅比夫在首圈，以盤數3：0輕取澳洲籍的佩素，成為兩年以來首名晉級的俄籍球手。

22歲的法國公開賽冠軍施維雅達，日前疑因食物中毒棄戰巴特洪堡公開賽4強賽，但在溫網即以6：1、6：3輕勝世界排名第34的朱琳，取得不俗的開始，續向首個溫網女單冠軍進發。

今屆出席溫網的「雙俄」球手共有17人，其中25歲的羅比夫率先作賽。他曾在去年2月俄羅斯侵略烏克蘭不久，賽後在攝影機鏡頭上寫上「不要戰爭」，今日進場時受到球迷熱烈歡迎，最終亦順利以6：3、7：5、6：4淘汰同齡的佩素。曾在前年晉級第4圈的羅比夫說：「我為兩年以來首次回歸而高興。在倫敦比賽總是感覺特別，而在早上11時比賽卻座無虛席更是雙倍特別。」

羅比夫的同胞女單12號種子古達美杜娃其後也告首圈過關，但另一同胞15號種子森遜露娃首圈止步，而4號種子美籍的彭古拉則以6：2、6：7（8：10）、6：3打敗同胞蘿倫戴慧絲。另外，上屆溫網男單亞軍「壞孩子」基茲奧斯，因手腕韌帶傷勢未痊癒決定退賽。

溫網明日接戰，「一哥」西班牙籍的卡路士艾卡拉斯將亮相，首圈對手是法籍的查迪，也將上陣的星將還有女單次號種子白俄的莎芭倫卡、3號種子哈薩克籍的雷芭堅娜，以及6號種子突尼斯籍的查比雅。

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